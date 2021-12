"Me retiro en mi casa", reconoció Ricardo Álvarez tras su breve paso por Vélez

El mediocampista Ricardo Álvarez anunció hoy oficialmente su retiro del fútbol en Vélez, al que calificó como su "casa", después de varias lesiones que le impidieron mantener la continuidad en su regreso al club.

"Si bien es una decisión que vengo pensando desde hace un tiempo, me tocó convivir con lesiones y dolores durante mi carrera que me llevan a tomarla. Uno dice en diciembre, pero llega y se te vienen todos los sentimientos", comentó el ex Inter de Italia en el sitio oficial de Vélez.

"Es difícil porque me retiro en mi casa, en el lugar que elijo, donde crecí y nací. Siempre tuve el sueño de hacerlo acá y gracias a Dios se me está dando. No deja de ser algo raro porque dejo algo que hice toda mi vida", continuó.

En el club ganó los títulos Clausura 2009 y 2011, y luego fue vendido en 12 millones de euros al Inter de Milán. Además, estuvo tres temporadas en Sampdoria de Italia, una en Sunderland de Inglaterra y una en Atlas de México.

Y también jugó el Mundial 2014 en Brasil, en el que se consagró subcampeón con Argentina, y sumó minutos en la victoria contra Nigeria (3-2) por la fase de grupos cuando reemplazó a Lionel Messi, a los 18 minutos del segundo tiempo.

"Los problemas físicos me condicionaron durante toda mi carrera, cuando volví a Vélez me propuse estar al ciento por ciento. Lo pude disfrutar al principio y ahora no lo puedo disfrutar como quisiera. No quiero forzarlo. Llegó el momento", se lamentó Álvarez.

Con información de Télam