Racing recibe a Tigre en busca de su primer triunfo en la Liga Profesional

(Actualiza con lesión de Moreno).

Racing Club recibirá esta noche a Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de su primera victoria en el campeonato, en partido a jugarse en el Cilindro de Avellaneda con el arbitraje de Andrés Merlos.

Este mediodía, Racing informó que el mediocampista Aníbal Moreno no será de la partida ya que no se recuperó de una dolencia que arrastraba y que lo hizo trabajar diferenciado en las últimas prácticas. Su reemplazante, si bien el cuerpo técnico no lo confirmó, sería Juan Nardoni.

La "Academia" pudo sumar un solo punto de seis en las dos primeras fechas, tras un empate sin goles de local ante Belgrano (0-0) y la derrota del conjunto que dirige Fernando Gago en La Paternal ante Argentinos Juniors por 1-0.

Tigre llega con una derrota a cuestas que le costó la eliminación de la Copa Argentina ante Centro Español, de la Primera D, luego de empatar 1-1 y caer en los penales.

En cambio, en la Liga Profesional el equipo que dirige Diego Martínez debutó con un triunfo ante Estudiantes en La Plata (2-1) y luego empató en Victoria con Rosario Central (2-2).

En el historial, jugaron en 84 ocasiones, con 44 triunfos de Racing, 22 del "Matador" y 18 empates.

+ Posibles formaciones +

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud o Facundo Mura, Leonardo Sigali, Jonathan Galván o Gonzalo Piovi y Emiliano Insúa, Juan Nardoni, Nicolás Oroz y Maximiliano Moralez; Matías Rojas, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche o Jonathan Gómez. DT: Fernando Gago.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Sebastián Prediger y Alexis Castro; Facundo Colidio; Blas Armoa y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Andrés Merlos

Cancha: Racing Club.

Hora de inicio: 21:30

TV TNT Sports.

Con información de Télam