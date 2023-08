"Las expectativas son muy altas", dijo Nazareno Colombo, quinto refuerzo de Racing

El defensor Nazareno Colombo aseguró que "las expectativas son muy altas" en la previa a la revisión médica que lo vinculará a Racing Club como quinto y por ahora último refuerzo del equipo conducido por el entrenador Fernando Gago.

"Estoy muy contento y feliz de llegar a un club como Racing. Las expectativas son muy altas, así que ahora pensar en la recuperación y estar a disposición lo antes posible", declaró Colombo antes de ingresar este mediodía a realizarse los estudios médicos en una clínica porteña.

Colombo, de 24 años, una vez que apruebe los chequeos médicos reglamentarios firmará su contrato con la institución de Avellaneda hasta diciembre de 2025 a cambio de tres millones de dólares por la totalidad de su pase.

El zaguero central proveniente de Defensa y Justicia, que llega a la "Academia" para cubrir el lugar que dejó vacante Tomás Avilés tras su partida al Inter Miami de Lionel Messi, se refirió además a la lesión sufrida en el choque entre el "Halcón" de Varela y Centro Español el pasado 19 de julio por los 16avos de final de la Copa Argentina.

"La verdad es que estoy mejorando un poquito todos los días. Lo tomo con calma y no me quiero apurar", dijo sobre el esguince en el tobillo y la rodilla de la pierna izquierda, lesiones que no le impidieron convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Avellaneda

"Todavía me faltan algunas semanas de recuperación", concluyó la quinta incorporación de Racing, tras las llegadas de Agustín Almendra, Roger Martínez, Gastón Martirena y Juan Fernando Quintero.

En otro orden y en cuanto a la revancha ante Atlético Nacional, a disputarse el próximo jueves por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, el entrenador Fernando Gago tiene en mente darle la titularidad del colombiano Roger Martínez

La "Academia" tiene la obligación de revertir la derrota por 4 a 2 sufrida en la ida, por lo que el ingreso del futbolista "cafetero" le dará al equipo mayor poderío ofensivo con la intención de tratar de acceder a la siguiente fase.

Además, el DT tendrá que definir si mantendrá la línea de cuatro defensores, de flojo rendimiento en el partido desarrollado el jueves pasado en Medellín, o si volverá a jugar con tres marcadores centrales y con dos laterales volantes que se proyecten al ataque constantemente.

Gago, de 37 años, también aguardará por la recuperación del arquero Gabriel Arias, quien padece una distensión en el sóleo de la pierna derecha y hoy volvió a intensificar los trabajos en campo.

En caso de que el guardavallas del seleccionado chileno no llegue en correctas condiciones físicas, el arco "albiceleste" volverá a ser cubierto por Matías Tagliamonte.

El plantel "académico" volverá a los entrenamientos mañana por la tarde.

Racing Club recibirá a Atlético Nacional el próximo jueves desde las 21 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, partido que será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y transmitido por la señal de cable Fox Sports.

Con información de Télam