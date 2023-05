"Aprovecho para avisarles a los jugadores de Boca que estoy bien", ironizó defensor de Racing, Mura

El lateral derecho de Racing Club, Facundo Mura, que hoy jugó ante Flamengo con un vendaje en la frente por el codazo que recibió el pasado fin de semana del delantero "xeneize" Sebastián Villa ironizó respecto de este hecho que aprovechaba "para avisarles a los jugadores de Boca" que está bien.

"Como futbolista el otro día hice hincapié en que más allá de ganar o perder, como colegas tenemos que ser leales y respetar al rival. Eso es importante tenerlo en cuenta, así que hoy aprovecho para avisarle a los jugadores de Boca que estoy bien, aunque tampoco esperaba que me llamaran,. así que no me sorprendió. Por suerte pude hablar con la gente que se preocupó realmente por mí y me pregunto si como jugadores estamos protegidos", disparó Mura a Fox Sports..

"Por ese corte me dieron dos puntos internos y cinco externos y estuve sangrando 45 minutos porque me tocó una arteria. Y además, si la patada que me dio Valentín Barco me toma con el pie apoyado, hoy habría visto el partido con Flamengo desde el sanatorio", siguió cuestionando el ex Estudiantes de La Plata.

Y remarcó que como "se venía el superclásico esa patada solamente se castigó con una tarjeta amarilla. Y está todo eso a la vista. Se pusieron en duda muchas cosas".

"Por lo menos díganle a los jugadores de Boca que no sean tan malos si ya sabían que no los iban a echar. Pero por suerte ya estoy bien, que se queden tranquilos, que hoy pude jugar", finalizó sus duras críticas el defensor rionegrino.

Con información de Télam