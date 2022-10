El Colón de Saralegui le ganó a Platense y siguió su buena racha

Colón de Santa Fe siguió su buena racha y le ganó esta noche a Platense en Vicente López, 2 a 1, en partido de la 24ta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Ramiro González Hernández en contra de su valla abrió la cuenta para Colón (28m ST), lo empató Jorge Benítez (42m ST) y lo desniveló Ramón "Wanchope" Ábila para el "Sabalero" (44m ST).

Colón sumó así su tercera victoria consecutiva desde que asumió el uruguayo Marcelo Saralegui como DT. El "Calamar", en cambio, no pudo sumar para garantizarse la permanencia.

Platense arrancó mejor con la movilidad de Taborda y Schor y un buen trabajo de circulación de la pelota. Así fue arrinconando al "Sabalero" y generó una situación clara con un centro de Schor desde la derecha que se fue cerrando y dio en el travesaño.

Pero Colón, de a poco, equilibró. Y aunque en buena parte de la etapa cedió el control de pelota, también tuvo un par de ocasiones para abrir el marcador, como un tiro de Bernardi y otro de Ábila. Sí se notó la ausencia del "Pulga" Rodríguez, su toque distinguido y su calidad, de licencia personal por su reciente paternidad.

Más allá de eso, tanto Ledesma como Chicco respondieron ante las exigencias y al descanso llegaron con un merecido cero a cero.

Colón creció en el segundo tiempo y Platense bajó su nivel, pero el visitante debió contar con una jugada desafortunada del dueño de casa para ponerse en ventaja. Fue a los 28m con un centro desde la izquierda del ingresado Facundo Taborda que González Hernández quiso rechazar y sin embargo envió al gol en contra.

Platense dio pelea y llegó al empate a los 42m cuando Bergessio aguantó al borde del área y cedió para Benítez, que puso el 1 a 1 con un buen remate desde lejos. Pero no alcanzó a festejar.

A los 44m Ábila se llevó "a la rastra" a González Hernández, eludió la salida apurada de Ledesma y definió para el 2 a 1. Tres de tres para Saralegui al frente de los santafesinos. Y a Platense le toca seguir esperando para garantizarse otra temporada en Primera.

En la próxima jornada, 25ta y antepenúltima, Platense visitará a River Plate, el miércoles a partir de las 21.30, y Colón recibirá a Racing Club, el viernes desde las 16.30.

- Síntesis -

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Ramiro González Hernández, Gastón Suso y Ayrton Costa; Ignacio Schor, Carlos Villalba, Franco Baldassarra y Juan Cruz Esquivel; Vicente Taborda y Jorge Benítez. DT: Omar De Felippe.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Christian Bernardi; Brian Farioli y Ramón "Wanchope" Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Goles en el segundo tiempo: 28m González Hernández (P) en contra; 42m Benítez (P); 44m Ábila (C).

Cambios: en el segundo tiempo 16m Juan Sánchez Miño por Picco (C), Juan Álvarez por Pierotti (C) y Facundo Taborda por Farioli (C); 31m Gonzalo Bergessio por V. Taborda (P) y Carlo Lattanzio por Schor (P); 40m Stefano Moreyra por Bernardi (C).

Amonestados: González Hernández (P); Picco, Nardelli, Farioli (C).

Cancha: Platense.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Jorge Baliño.

Con información de Télam