Ornella D'Elía, del remo al cine y a la TV argentinos

(Por Adrián Mouján) La actriz Ornella D'Elía, protagonista del elogiado filme "Los sonámbulos" y de la serie de El Trece "La 1-5/18", remarcó que "el deporte es buenísimo para despejarse" y además "inculca lo importante que es el trabajo en equipo" evocando su pasado como remera aficionada en clubes de la zona del Delta de Tigre.

D'Elía -que encarna a Malena en la serie de Pol-ka- señaló que el deporte "despeja mucho. Sirve para alivianar un montón de cosas que están pasando, que la cabeza no para de pensar. El deporte es esa salida, ese despeje, ese refugio que uno tiene, que si te sirve es hermoso, como al que le gusta la música, el arte o actuar", indicó la actriz

"El deporte enseña que las cosas se hacen en equipo, cuando uno es chico tiene que aprender a que las cosas se hacen en equipo, que cuando estás solo necesitás alguien que te ayude o que esté dispuesto a darte una mano", describió en nota que concedió a Télam.

"Cuando desde muy chiquita vas aprendiendo que el trabajo es más lindo cuando lo hacés con más gente y que sale mejor ahí está el chip. Después con todo lo que implica, que te sale mejor y te divertís más o la pasás lindo y lo disfrutás. Hay un montón de roces que uno puede tener en un deporte y más cuando competís, pero conocés más gente y te hacés más amigos", añadió.

La actriz debutó a los 12 años en el cine con el filme "Tigre", dirigida por Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola. Luego a los 14 participó de un casting y fue elegida para interpretar a Ana en "Los sonámbulos" junto a Erica Rivas y Marilú Marini.

También espera el pase en la plataforma Disney + de la película para adolescentes "La Chica más Rara", y para salas comerciales aguarda el estreno del filme fantástico "La ira de Dios", donde la dirigió Sebastián Schindel.

D'Elía relató que desde chica, en la zona de Tigre concurría a natación y muchos de sus compañeros decidieron comenzar remo, un deporte característico de las localidades de la zona norte del conurbano bonaerense cercanas al río.

"Supongo que, porque también hice natación y me gusta el agua, es un deporte recomplicado, había que competir. Tenés que tener mucha seguridad en vos para salir sola y remar con todos los conflictos del agua y también de la gente, porque hay gente que está en barcos y lanchas y pueden pasar cosas. Ese riesgo supongo que me gustaba", dijo.

En su adolescencia, Ornella comenzó a practicar remo en el tradicional club Hispano y su última etapa fue en la Marina, ambas instituciones de la ciudad de Tigre.

"Cuando vos arrancás, por lo general te suelen poner con tus compañeros, así uno maneja el timonel y otro de enlace, vas más en equipo. Cuando te volvés más potente remando y sos mejor te ponen en categorías más altas y vas compitiendo. Me acuerdo que yo hacía remo en el río Luján y cuando vieron que ya estaba hace tiempo ahí y que iba mejorando me fueron pasando a la pista de remo", recordó.

Sobre el por qué dejó la actividad deportiva, la joven actriz señaló que "no es que me gustaba la competencia en sí, pero me gustaba la idea del riesgo del agua y de saber manejarme. Yo tenía 11 años y ya salía a Luján a remar sola, me copaba la adrenalina de chico que uno siente. Después estar con mis amigos, salía del colegio y me iba a remo", narró.

"Iba lunes, miércoles, viernes y sábado y tenía días que hacía técnica de remo, todo lo que es más fuera del agua como correr o abdominales, y después había días que íbamos al agua, sacábamos el bote y después lo llevabas a la Guardería", insistió.

La protagonista del filme 'Tigre' resaltó que "toda esa disciplina que tiene el deporte que está buena, era ir los sábados a la mañana a competir y después comerte una hamburguesa con tus amigos, estaba buenísimo ese plan".

A la hora de las competencias, la actriz recuerda que eran por género, pero también en equipos mixtos, siempre a bordo del skiff o scull, como era el tipo de bote que usaba.

Respecto a la influencia en su salud, D'Elía reconoció que "es un deporte que me hizo muy bien a la espalda. Sin dudas, es un deporte que en cuanto a la respiración te mantiene activo, me veo comparada ahora con lo que yo era antes en nivel deportivo y me quiero morir. No podría hacer remo hoy aunque quisiera, no me daría el tiempo para ir lunes, miércoles, viernes y sábado".

La actriz recordó que distintas veces, en el Río Luján, tuvo accidentes: "Me he dado vuelta un montón de veces y fueron de las peores experiencias de mi vida. Tenías eso de que quizás te daba vuelta y te asustabas porque tenías que subirte de vuelta y seguir remando. Me parece que es como la vida misma, tenías que seguir porque tenías que seguir", detalló.

Y sobre los accidentes apuntó a las lanchas a motor que circulan por el Delta. "Las lanchas te pasan por al lado y muy rápido, y vos con el bote tenés que inclinar bien. Si la ola te come a vos, te arrastra y te caés" manifestó.

D`'Elía precisó que fue el remo y haberse llevado varias materias en el secundario lo que la acercó a la actuación. "Cuando estaba en segundo año me había llevado 6 materias y les había dicho a mis viejos que me había llevado una porque me daba mucho miedo decirles que me había llevado como 6, no sé por qué".

"En definitiva se enteraron porque llamaron del colegio y les dijeron que no fui a rendir nada. Pasó eso, no fui a rendir y pensaba que iba a pasar de largo y un día llaman para decir que no había ido a rendir esas materias", contó.

"Ahí me sacaron remo y quede recastigada. Un tiempo después, cerca de finalizar el verano, yo ya estaba medio volviendo y un día en remo dicen que hay un casting para una película y fui porque iban mis amigos y no porque quería hacer la película", finalizó.

Con información de Télam