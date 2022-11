"Tuvimos las ocasiones y las concretamos", resaltó Nicolás Otamendi

El defensor de la selección argentina de fútbol Nicolas Otamendi expresó hoy que el equipo tuvo "las ocasiones y se concretaron", después del triunfo ante Polonia por 2 a 0 que le abrió las puertas a clasificarse primero en el Grupo C.

"Jugamos bien y mostramos esta noche lo que podemos dar. Pero principalmente tuvimos más eficacia que en otras oportunidades; tuvimos las ocasiones y las concretamos", dijo el zaguero de muy buen rendimiento en el Mundial Qatar 2022.

Después se refirió al goleador polaco Robert Lewandowski: "No voy a descubrir que es un jugador muy difícil. Hoy creo que lo marcamos bien y no pudo hacer mucho, pero acá importa que el equipo jugó muy bien. Y ahora vamos con ilusión para lo que viene, que será otro rival difícil como Australia. No tenemos que regalar nada para no tener sorpresas y seguir pensando para delante".

Argentina venció esta noche en Doha a Polonia por 2 a 0 con goles de Alexis Mac Allister y Julián Alvarez, se clasifico primero en el Grupo C y el próximo sábado enfrentará a Australia desde las 16 (hora argentina) por los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

