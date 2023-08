Fortaleza se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Fortaleza de Brasil se clasificó esta noche a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, al empatar 1 a 1 en el partido de vuelta frente a Libertad de Paraguay, en el estadio Governador Plácido Castelao, por una de las series de octavos de la competencia.

El conjunto del norte de Brasil, orientado por el DT cordobés Juan Pablo Vojvoda (ex Huracán y Defensa y Justicia), había ganado por 1-0 en el duelo de ida, celebrado la semana pasada en Asunción.

El elenco paraguayo, a las órdenes del entrenador bonaerense Daniel Garnero, se puso en ventaja por intermedio de Matías Espinoza, a los 44 minutos de la primera mitad, luego de una asistencia del argentino nacionalizado, Héctor 'Tito' Villalba (ex San Lorenzo) le ganó 2 a 1 en el marcador global por los octavos de final.

Fortaleza, con los argentinos Emanuel Brítez e Imanol Machuca (ambos, ex Unión), Tomás Pochettino (ex River Plate) y Silvio Romero (ex Independiente), logró la paridad y enderezó la serie, con una anotación de Marinho, de tiro libre, a los 45m. del segundo tiempo.

Libertad, en donde se alistó el defensor Alexander Barboza (ex Defensa y Justicia), terminó con tres futbolistas menos por las expulsiones de Iván Piris, Néstor Giménez y Oscar 'Tacuara' Cardozo (ex Newell's). En el equipo brasileño vio la tarjeta roja Marcelo, en el cierre del cotejo.

Fortaleza espera rival por los cuartos de final y se enfrentará al ganador del choque entre brasileños que sostendrán América Mineiro y Bragantino, que jugarán el segundo duelo de la eliminatoria este jueves (en la ida igualaron 1-1).

Con información de Télam