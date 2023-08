Botafogo elimina a Guaraní de Paraguay y será rival de Defensa y Justicia en Copa Sudamericana

Botafogo soportó la presión de Guaraní y consiguió igualar 0 a 0 en el Estadio Defensores del Chaco, en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que con un resultado global de 2 a 1 con el que ganó en la ida como local se clasificó a cuartos de final de la Sudamericana, instancia en la que enfrentará al argentino Defensa y Justicia.

El conjunto brasileño, cómodo líder del Brasileirao con 13 puntos de ventaja sobre sus cuatro escoltas en 18 fechas, llegó al duelo sin su figura y goleador, Tiquinho Soares, por lesión.

Por su parte, el equipo paraguayo contó en su alineación con los argentinos Darío Ríos, Felipe Salomoni, ex River, y Gastón Gil Romero, ex Belgrano de Córdoba. Luego ingresó el ex Sarmiento de Junín, David Gallardo.

El primer tiempo, parejo y trabado, no tuvo un dominador claro hasta los últimos minutos, a pesar de la necesidad del local por llegar al empate en el global. Botafogo mantuvo la posesión y llegó en algunas ocasiones gracias a la movilidad del uruguayo Diego Hernández, aunque con poca claridad.

El conjunto del técnico argentino Juan Pablo Pumpido aceleró en los últimos 10 minutos del tiempo inicial y tuvo las oportunidades más claras. Tras una buena jugada de su goleador, Néstor Camacho, la pelota quedó en los pies de Bernardo Benítez, quien remató al palo izquierdo de Roberto Fernández. En la misma jugada, el propio Benítez volvió a recibir un pase, esta vez de Federico Santander, y su tiro se fue al lado del palo.

Para el complemento, el entrenador visitante decidió realizar dos cambios en el mediocampo, con el fin de revertir el dominio final de Guaraní. Las salidas del Matías Segovia y Tchê Tchê, y los ingresos de Marlon Freitas y Luis Henrique, brindaron un comienzo más favorable al equipo brasileño.

Con más empuje que buen juego, el local arriesgó para intentar abrir el marcador. Generó varias llegadas de peligro, en especial mediante pelotas detenidas. Las buenas actuaciones del arquero paraguayo, Roberto “Gatito” Fernández y del argentino, Leonel di Plácido, fueron clave para evitarlo. Por su parte, la visita, de contraataque, también pudo liquidar la serie.

Pese a la presión final de los paraguayos, Botafogo pudo mantener la igualdad y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde aguarda Defensa y Justicia, que anoche eliminó al ecuatoriano Emelec.

Con información de Télam