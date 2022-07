Irlanda logró histórico triunfo como visitante ante Nueva Zelanda por 23-12

El seleccionado de rugby de Irlanda venció hoy por primera vez en la historia como visitante a Nueva Zelanda por 23 a 12 (PT 10 a 7) en un test match jugado en el Forsyth Barr Stadium, de la ciudad de Dunedin.

La semana pasada los All Blacks habían vencido a Irlanda por 42 a 19 en Auckland y el sábado próximo jugarán el tercer test match de la gira de los británicos en el Sky Stadium de Wellington.

Los irlandeses aprovecharon hoy la expulsión del All Black Angus Ta’avao (el séptimo neozelandés expulsado en el seleccionado en la historia) por el árbitro Sudafricano tras un golpe con la cabeza ante Garry Ringrose.

Los irlandeses sumaron con tries de Andrew Porter (dos) y una conversión y tres penales del medio apertura Johnny Sexton, mientras que los tricampeones mundiales lo hicieron a través de tries de Beauden Barret y Will Jordan y una conversión de Jordie Barrett.

Con las victorias logradas en Chicago (40-29 en 2016) y en Dublín (29 a 20 en 2021), Irlanda se ha transformado en un duro escollo para los All Blacks en los últimos tiempos.

No obstante, en el historial jugaron 35 veces con 30 victorias de los oceánicos, cuatro de los británicos y un empate.

Nueva Zelanda integrará en el Mundial de Francia 2023 el Grupo A junto a el local, Italia, Uruguay y un equipo africano, mientras que Irlanda lo hará en el B con Sudáfrica (vigente campeón mundial) Escocia, Rumania y un equipo de Asia-Oceanía.

Con información de Télam