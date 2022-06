Crusaders, con el argentino Pablo Matera, se consagró campeón del Super Rugby Pacific

Crusaders, con el tercera línea argentino Pablo Matera como titular, se consagró hoy por 11ma. vez campeón del Super Rugby Pacific al vencer en la final, como visitante, a Blues por 21 a 7 (primer tiempo 13 a 0).

El encuentro se jugó en el Eden Park de la ciudad de Auckland, y Blues fue local por haber terminado en el primer lugar en la fase regular, en la que Crusaders había sido segundo.

Los puntos de Crusaders fueron conseguidos por tries de Bryan Hall y Sevu Reece, dos penales, un drop y una conversión de Richie Mo'unga, mientras que Blues sumaron con un try de Finlay Christie convertido por Stephen Perofeta.

Matera, pieza importante del equipo en toda la temporada y elogiado de manera permanente por el entrenador Scott Robertson, jugó 78 minutos y fue reemplazado por Quinten Strange.

En un desarrollo en el que se produjeron errores de manejo de ambos lados, con una combinación nervios y ansiedad, Crusaders prevaleció y jugó mucho en campo rival logrando los primeros puntos con un try de Hall y un penal, un drop y una conversión de Mo'unga.

Crusaders se impuso por su mayor ímpetu y fuerza, prevaleciendo en las formaciones fijas en el especial en el line.

Un penal de Mo'unga estableció a los 10 minutos del segundo tiempo el 16 a 0, pero Blues logró descontar con un try dándole ilusión a la multitud que lo alentaba en el Eden Park cuando a los 19 minutos Christie se abalanzó sobre un balón suelto cerca de la línea y marcó el try.

Blues comenzó a presionar incentivado por el descuento pero el tiempo comenzó a convertirse en un problema, ya que los reinicios de scrum consumieron minutos valiosos. Entraron en los últimos 10 minutos perdiendo 16-7 y necesitaban una gran reacción para concretar para lograr una victoria poco probable.

Finalmente, una notable patada de Matera fue usufructuada por Reece quien marcó un try y sentenció la final y el título para los Crusaders.

El capitán de los Crusaders e histórico segunda línea de los All Blacks, Same Whitelock, señaló al final del cotejo: " A veces no se trata solo de anotar puntos, se trata de evitar que anoten y esta noche el esfuerzo fue grandioso".

Blues, entrenado por Leon MacDonald, formó con Stephen Perofeta; Mark Telea, Rieko Ioane, Roger Tuivasa Sheck y AJ Lam; Beauden Barrett y Finlay Christie; Hoskins Sotutu, Adrian Choat y Akira Ioane; Tom Robinson y Josh Goodhue; Nepo Laulala, Kurt Eklund y Alex Hodgman.

Crusaders, según lo dispuso el entrenador Robertson, lo hizo con George Bower, CodieTaylor y Oliver Jager; Scott Barrett y Sam Whitelock; Matera, Tom Christie y Cullen Grace; Bryn Hall y Richie Mo'unga; Leicester Fainga'anuku, David Havili y Jack Goodhue y Sevu Reece; Will Jordan.

Crusaders concretó una performance de 14-3, de esos 17 encuentros Matera estuvo en 12 como titular, dos comenzó como suplente y en tres no jugó.

Crusaders es el más ganador del SR con 11 títulos (en 2019 le ganó la final a Los Jaguares por 19 a 3, con Matera integrando el equipo argentino), seguidos por Blues y Bulls con tres.

Con información de Télam