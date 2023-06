Djokovic le ganó a un disminuido Alcaraz y jugará la final de Roland Garros contra Ruud

El serbio Novak Djokovic aprovechó la desventaja física del joven español Carlos Alcaraz para ganarle por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 y clasificarse a la final de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, instancia en la que se enfrentará al noruego Casper Ruud.

Djokovic, ubicado en el puesto 3 del ranking de la ATP, buscará este domingo su título número 23 de Grand Slam y su tercer Abierto de Francia, sobre polvo de ladrillo, frente al noruego Ruud, número 4 del mundo, que barrió en su semifinal al alemán Alexander Zverev (27) por 6-3, 6-4 y 6-0.

Si Djokovic logra el trofeo, se convertirá en el tenista con más títulos grandes masculinos y superará al español Rafael Nadal.

Alcaraz, actual número uno del mundo, de 20 años, sintió una molestia en el gemelo derecho en el inicio del tercer set de un partido que prometía y no pudo volver a jugar cómodo.

"Lo lamento por Carlos. A este nivel, lo último que quieres son calambres o problemas físicos. Lo siento por él y espero que se recupere pronto. Y se lo dije en la red al final: sabe cuán joven es. Tiene mucho tiempo delante suyo. Sé que va a ganar este torneo muchas veces”, expresó 'Nole' Djokovic en el estadio Philippe-Chatrier luego de avanzar a su final número 34 en torneos grandes.

A pesar de los problemas físicos, el español nunca contempló la posibilidad de abandonar. "Me hubiese comido mucho la cabeza si me hubiese retirado. En unas semifinales de Grand Slam, me hubiese dolido mucho más haberme retirado", aseguró Alcaraz.

Djokovic, de 36 años, y Ruud, de 24, se enfrentaron cuatro veces en el circuito profesional, con todas victorias para el serbio, la última en las Nitto ATP Finals en Italia en 2022.

'Nole' acumula 93 títulos profesionales. Ruud suma 10 títulos en su carrera, dos en el ATP de Buenos Aires (2020 y 2022), y el domingo buscará su primer trofeo de Grand Slam. Este año festejó en Estoril, sobre clay.

Con información de Télam