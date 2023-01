Polémica en Brasil por el faltazo de las figuras en el velatorio de Pelé

La ausencia de Neymar, de los campeones mundiales de 1994 y de 2002 y de otras figuras del fútbol brasileño en el velorio del máximo astro brasileño, Pelé, que duró 24 horas y fue abierto al público en el estadio de Santos, han provocado una polémica en Brasil sobre el comportamiento de los excolegas de "O Rei".

"Los pentacampeones no vinieron al velorio de Pelé, los tetracampeones tampoco. El entrenador de la selección nacional (en referencia Tite) no vino. Quizás porque no ganan un cachet. La gente tiene que saber lo gigante que es Pelé. ¿Son campeones del mundo y no vinieron a ver a Pelé? Como mínimo es una falta de respeto", aseguró el exfutbolista José Ferreira Neto, principal comentarista de fútbol del canal Bandeirantes.

En la misma dirección se pronunció Luiz Roberto, comentarista del canal SportTV y de la cadena de noticias Globonews, que consideró que "llama la atención" la ausencia de figuras de la selección y citó a exentrenadores de Santos como Leao y Muricy Ramalho y el propio Tite, quien fue director técnico de la canarinha hasta la eliminación en cuartos de final en el Mundial Qatar 2022.

Una ola de protestas contra los jugadores campeones de 1994 y 2002 se registró en las redes sociales.

El actual plantel de Santos visitó el velorio el lunes y uno de los principales referentes que habló fue Yeferson Soteldo, el venezolano estrella actual del Santos: "Llevaré la 10 del Rey con gran responsabilidad", dijo en el velatorio.

Apenas Mauro Silva, campeón de 1994, acudió al velorio el lunes pero como parte de la comitiva de la Federación Paulista de Fútbol, de la cual es dirigente.

"Lo importante -aseguró el comentarista Neto, quien jugó en la selección en los años noventa pero no fue mundialista y actualmente es un gran influenciador del periodismo deportivo- es que el pueblo fue a despedir a Pelé, que es un ciudadano del mundo, al nivel de Mahatma Gandhi, de Mandela, que el brasileño no sabe reconocer".

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitó esta mañana el velorio en la cancha del Santos, club que informó que 230.000 personas pasaron por el velorio en 24 horas.

Neymar, principal figura de Santos después de Pelé en la historia, avisó que no iba a viajar desde Paris (juega en el PSG) y determinó que fuera representado por su padre.

Con información de Télam