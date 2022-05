Instituto recibe a Chacarita en duelo de necesitados en Córdoba

Instituto de Córdoba, que no gana hace cinco fechas, y Chacarita Juniors, sorprendido por una derrota como local ante Sacachispas, jugarán el partido más destacado de los seis a celebrarse mañana en la continuidad de la 17ma. jornada de la Primera Nacional.

El encuentro tendrá lugar desde las 15.10 en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, con el arbitraje de José Carreras y televisación de TyC Sports.

También jugarán este sábado: Nueva Chicago-Chaco For Ever (15.10, DirecTV), Sacachispas-Guillermo Brown y Flandria-Villa Dálmine (15.30), Tristán Suárez-Defensores de Belgrano (18.00) y Quilmes-Atlanta (19.10, TyC Sports).

Instituto estaba resurgiendo poco a poco en la tabla de posiciones pero de los últimos 15 puntos apenas logró cinco y hoy se encuentra undécimo con 24 unidades, a 13 del puntero Belgrano, de modo que llega urgido de un triunfo.

Chacarita, a su vez, gozaba de una serie de ocho jornadas sin perder que lo proyectó hasta los tres primeros puestos, pero una inesperada caída ante le humilde Sacachispas, la fecha pasada, lo bajó al quinto lugar con 26 puntos.

Quilmes (22) recibirá a Atlanta (17) también en busca de la recuperación tras un duro golpe en su visita a Estudiantes de Buenos Aires en la localidad de Caseros. El "Cervecero" cortó así un invicto de cinco fechas, con tres victorias al hilo. Atlanta hace seis que no gana pese a la llegada del entrenador uruguayo Alejandro Orfila en reemplazo de Walter Erviti.

En Mataderos, Chaco For Ever (24), que viene de caer ante Almagro en su reducto, visitará a un Nueva Chicago (19), que llega de perder en San Juan con San Martín (1-3) y no logra acercarse a la zona del Reducido por el segundo ascenso.

El domingo seguirá la fecha con Deportivo Madryn-Güemes (15.00), Estudiantes de Río Cuarto-All Boys (15.10, TyC Sports), Deportivo Maipú-San Martín de San Juan y Gimnasia de Jujuy-Almirante Brown (15.30), Alvarado-Gimnasia de Mendoza (16), Mitre-Atlético de Rafaela (17), Temperley-Belgrano (17.10, TyC Sports), Ferro-Santamarina (19.10, TyC Sports) y Almagro-San Telmo (21.10, TyC Sports).

El lunes jugarán Deportivo Morón-Deportivo Riestra (21.10, TyC Sports). San Martín de Tucumán tendrá fecha libre.

- Posiciones: Belgrano 37 puntos; San Martín (T) 32; Brown 30; Estudiantes (BA) 27; Chacarita y All Boys 26; Gimnasia y Esgrima (M) y Almagro 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Instituto y Estudiantes (RC) 24; Brown (PM) 23; Agropecuario y Quilmes 22; San Martín (SJ) e Independiente Rivadavia 21; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Riestra y Alvarado 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta, Deportivo Morón y Gimnasia (J) 17; Ferro y Temperley 16; San Telmo 15; Rafaela, Mitre, Sacachispas y Villa Dálmine 14; Güemes 13, Flandria 12; Tristán Suárez 10; y Santamarina 9.

Con información de Télam