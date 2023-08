Almirante recibe a Patronato con la expectativa de ampliar su ventaja en la Zona A

Almirante Brown será local de Patronato de Paraná con la expectativa de ampliar su ventaja al frente de la Zona A de la Primera Nacional, en uno de los seis partidos que darán inicio a la 29 fecha.

La "Fragata" jugará desde las 19.10, con transmisión de TyC Sports, en busca de la recuperación tras caer con Gimnasia y Esgrima en Mendoza (1-4), la fecha pasada.

Esa caída interrumpió la racha de cuatro victorias seguidas que le permitió al equipo de Darío Franco volver a la punta de su grupo. Almirante lidera con 47 puntos y cuatro de ventaja sobre Agropecuario Argentino de Carlos Casares, que tuvo un desplome desde la 23ra. fecha.

El "Sojero" sumó apenas un triunfo, dos empates y tres derrotas en las seis fechas recientes. Este martes intentará enderezar el rumbo cuando visite a San Telmo, último en la zona, desde las 15:00.

= Programa =

- Zona A (29na. fecha) -

. Mañana: Estudiantes de Río Cuarto-Alvarado de Mar del Plata (13:30); San Telmo-Agropecuario (15:00, TyC Sports); Defensores de Belgrano-Gimnasia de Mendoza (19:05, DSports); Almirante Brown-Patronato (19:10, TyC Sports); Temperley-Brown de Puerto Madryn (20:00) y All Boys-Flandria (20:00).

. Miércoles: Nueva Chicago-San Martín de San Juan (15:30, TyC Sports); San Martín de Tucumán-Defensores Unidos de Zárate (17:00) y Deportivo Morón-Güemes de Santiago del Estero (17:30, TyC Sports).

Libre: Almagro.

* Posiciones: Almirante Brown 47 puntos; Agropecuario 43; Morón 42; Chicago, Temperley y San Martín (SJ) 40; Gimnasia (M), San Martín (T) y Estudiantes (RC) 39; Defensores de Belgrano y Defensores Unidos 38; Patronato 34; Güemes 32; Alvarado y All Boys 31; Almagro 29; Brown (PM) 27; Flandria 26 y San Telmo 23.

- Zona B (26ta. fecha) -

. Viernes: Deportivo Riestra-Chaco For Ever (15:00).

. Sábado: Tristán Suárez-Aldosivi de Mar del Plata (15:00); Brown de Adrogué-Deportivo Madryn (15:00), Estudiantes de Buenos Aires-Atlético de Rafaela (15:00); Atlanta-Chacarita Juniors (17:10, TyC Sports); Ferro Carril Oeste-Independiente Rivadavia de Mendoza (19:10, TyC Sports) y Quilmes-Villa Dálmine (19:35, DSports).

. Domingo: Gimnasia de Jujuy-Deportivo Maipú (15:50, TyC Sports) y Racing (Córdoba)-Mitre de Santiago del Estero (17:00).

* Posiciones: Maipú 51 puntos; Independiente Rivadavia 50; Chacarita 49; Rafaela 41; Quilmes 40; Riestra 37; Ferro 36; Mitre 35; Brown (A) y Dep. Madryn 34; Atlanta 32; Estudiantes (BA) y Aldosivi 29; Gimnasia (J) 28; Racing (C) 24; Chaco For Ever 23; Tristán Suárez 22 y Villa Dálmine 19.

