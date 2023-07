Agropecuario de Carlos Casares le ganó agónicamente a Chicago y lidera la zona A

(Actualiza con los últimos resultados de la jornada)

Agropecuario de Carlos Casares se subió a la punta de la Zona A de la Primera Nacional, al superar en el final a Nueva Chicago por 2 a 1, delocal, en la 26ta. fecha.

Los tantos del conjunto "sojero" fueron de Diego Diellos (7m. ST) y Alejandro Melo (49m. ST), al tiempo que Esteban Obregon (10m. ST) puso el empate parcial para el equipo de Mataderos.

Agropecuario lidera su zona con 42 puntos y esperará mañana por el resultado de de Almirante Brown (41) en su visita a Flandria (23).

En la Zona B, el líder Independiente Rivadavia de Mendoza (47) puso en riesgo el primer lugar, tras empatar con Atlanta 1 a 1 en su estadio Bautista Gargantini del Parque San Martín.

La "Lepra" se puso en ventaja a los 14 minutos del segundo tiempo a través de Mauro Maidana, pero el "Bohemio" alcanzó la igualdad en tiempo agregado por intermedio de Alan Aguirre.

= Resumen =

+ Zona A, 26ta. Fecha +

. Guillermo Brown de Puerto Madryn 2 (Pino y Fernández)-All Boys 1 (Toloza).

. San Telmo 0-Temperley 0

. Defensores Unidos 0-Estudiantes de Río Cuarto 1 (Talpone).

. Agropecuario 2 (Diellos y Melo)-Nueva Chicago 1 (Obregón).

. Alvarado de Mar del Plata 0-Deportivo Morón 2 (Sala y Sosa).

. Domingo, a las 15.05, Flandria-Almirante Brown (TyC)

. Domingo, a las 15.30, Gimnasia de Mendoza-Guemes de Santiago del Estero

. Domingo, a las 17.10, Almagro-San Martín de Tucumán (TyC)

. Lunes, a las 21.15, San Martín de San Juan-Defensores de Belgrano (TyC)

. Libre: Patronato de Paraná.

+ Zona B, 23ra. Fecha +

. Estudiantes 1 (Minervino)-Quilmes 1 (Sanabria)

. Deportivo Madryn 1 (Godoy)-Ferro 0.

. Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 (Maidana)-Atlanta 1 (Aguirre).

. Domingo, a las 15.30, Mitre de Santiago del Estero-Chacarita Juniors

. Domingo, a las 15:30, Villa Dálmine-Deportivo Riestra

. Domingo, a las 15:30, Deportivo Maipú de Mendoza-Racing de Córdoba

. Domingo, a las 16.00, Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy

. Domingo, a las 16:00, Chaco For Ever-Tristán Suárez; Emanuel Ejarque

. Lunes, a las 18:00, Aldosivi de Mar del Plata-Brown de Adrogué

= Posiciones =

. Zona A: Agropecuario 42; Almirante Brown y Deportivo Morón 41 puntos; San Martín (T), San Martín (SJ) y Defensores Unidos 37; Nueva Chicago y Estudiantes (RC) 36; Gimnasia (M) 35, Temperley 34; Patronato y Defensores de Belgrano 31; Alvarado 30; All Boys 28; Güemes (SE) 26, Almagro 25; Brown (PM)* 24, Flandria y San Telmo 23.

*Se le descontaron 3 puntos a Brown (PM) por incidentes en fecha 24.

. Zona B: Independiente Rivadavia 47; Deportivo Maipú 45, Chacarita 42; Quilmes 39; Atlético Rafaela 34; Deportivo Madryn y Ferro 33; Brown (A) y Mitre (SE) 32; Riestra 31; Atlanta 29; Estudiantes (BA) 27; Gimnasia (J) y Aldosivi 25; Racing (C) 21; Chaco For Ever 19; Tristán Suárez 17 y Villa Dálmine 16.

Con información de Télam