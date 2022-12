Enzo Fernández y Exequiel Palacios fueron homenajeados por un multitud en San Martín

Los futbolistas del seleccionado argentino Enzo Fernández y Exequiel Palacios fueron homenajeados hoy por una multitud en la localidad bonaerense de San Martín.

Los mediocampistas, ambos surgidos en River Plate, recibieron el cariño de cerca de diez mil personas que se acercaron a la plaza central de la localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Ambos futbolistas habían sido declarados "ciudadanos ilustres" del partido de San Martín y hoy fueron homenajeados por el municipio ante una multitud.

"Estoy emocionado. Quiero agradecer el cariño de la gente que vino hasta acá con el calor y nos esperó. Se me llena el pecho de orgullo", expresó Enzo Fernández, una de las figuras del seleccionado argentino campeón del Mundo en Qatar 2022 y elegido el mejor jugador joven del torneo.

El mediocampista, de 21 años, nació en el barrio de Villa Bonich y sus primeros pasos en el fútbol los dio en el club La Recova de Villa Lynch.

"Es una alegría enorme estar en el lugar en el que uno creció. No hay palabras para expresar lo que siento. Es algo muy lindo", manifestó, por su lado, Exequiel Palacios.

El "Tucu" Palacios nació en Famaillá, a unos 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán, pero a los pocos meses su familia se mudó a José León Suárez y es considerado un hijo pródigo de San Martín al igual que Fernández.

Palacios, actual jugador de Bayer Leverkusen de Alemania, se inició en el club Junta Vecinal José Ingenieros, ubicado en el barrio de Lanzone, y, luego, pasó a las divisiones inferiores de River Plate.

Hoy, los pequeños jugadores de ambos clubes de barrio estuvieron en la primera fila del evento y pudieron ver de cerca a sus ídolos.

"A los chicos les digo que luchen por sus sueños, que estudien y sean buenas personas", destacó Fernández, quien, después de su gran rendimiento en Qatar 2022, es buscado por los clubes más importantes de Europa.

"Ahora no sé nada y no me quiero meter. Estoy enfocado en Benfica", respondió, con timidez, el número 24 ante la consulta del conductor del evento organizado por el municipio a cargo del intendente Fernando Moreira.

Los dos futbolistas subieron al escenario vestidos con sus respectivas camisetas de la "Albiceleste", la medalla dorada colgada en el pecho y una replica de la Copa del Mundo.

Tanto Fernández como Palacios debutaron profesionalmente en River Plate y, si bien no llegaron a compartir campo de juego, forjaron una amistad ya que ambos compartían viaje para ir a los entrenamientos.

Palacios tiene tres años más que Fernández pero juntos viajaban en el tren Mitre desde José León Suárez hasta la estación Miguelete, y de ahí combinaban con el colectivo 28 para llegar hasta el predio del regimiento del Ejército en Villa Martelli, partido de Vicente López, donde se entrenaban las divisiones juveniles de River Plate.

Los primeros minutos que compartieron en cancha fueron durante el Mundial de Qatar 2022.

Contra México estuvieron juntos 21 minutos; luego, ante Australia, otros 10; y, en la semifinal frente a Croacia, completaron los últimos 16 de juego.

Enzo Fernández, quien lució a medias su nuevo look platinado ya que se puso una gorra de la Selección, también recibió otro reconocimiento por parte de San Martín: en la esquina de las calles José Hernández y Cabildo, en Villa Ballester, se pintó un mural con su figura alzando la Copa del Mundo.

El homenaje que recibieron hoy Enzo Fernández y Exequiel Palacios se suma a los que ya tuvieron otros integrantes del plantel campeón del Mundo durante los últimos días a lo largo de todo el país.

Julián Álvarez y Nahuel Molina, en las localidades cordobesas de Calchín y Embalse, respectivamente; Lautaro Martínez y Germán Pezzella, en Bahía Blanca; Lisandro Martínez en la ciudad entrerriana de Gualeguay; Emiliano "Dibu" Martínez, en Mar del Plata; y Alexis Mac Allister en La Pampa, fueron algunos de los futbolistas que tuvieron su propia fiesta, a poco más de una semana de la obtención de la tercera Copa del Mundo para la Argentina.

Con información de Télam