DT de Polonia minimizó el duelo Lewandowski-Messi: "Esto no es tenis"

(Enviados especiales).- El director técnico del seleccionado de Polonia, Czeslaw Michniewicz, minimizó hoy el duelo que animarán mañana Robert Lewandowski y Lionel Messi al asegurar que no se trata de un partido de tenis.

"No será un partido entre Lewandowski y Messi. Esto no es tenis. Ambos necesitan de sus compañeros porque no pueden hacer todo individualmente", aseguró Michniewicz en la conferencia de prensa previa al partido de mañana a las 16.00 (hora argentina) por la tercera y última fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022.

El DT del seleccionado de Polonia, líder de la zona con 4 puntos, elogió a crack argentino en todas las preguntas que recibió en torno a la figura de su rival de mañana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Todo el mundo está buscando cómo frenar a Messi y nadie encontrará la fórmula", consideró el entrenador, de 52 años, quien reveló ser un admirador del rosarino, a quien vio varias veces en vivo en el estadio Camp Nou de Barcelona.

Pese a los cuestionamientos que recibe de la prensa polaca, el DT está a un empate de clasificar a los octavos de final.

"Somos los líderes del grupo y estamos en un gran momento. No podemos jugar a empatar porque será complicado. Intentaremos quitarle la pelota a Argentina", apuntó.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera. No me preocupan las críticas", agregó el entrenador, quien lleva menos de un año en el cargo y apenas 11 partidos dirigidos.

El "Mourinho" polaco, según la prensa de ese país, destacó que su equipo no sufre "de estrés ni presión" y eso será un aspecto importante del partido ya que intentarán "disfrutar", porque "es algo inusual" jugar contra la Argentina en una Copa del Mundo.

El partido por la tercera fecha del Grupo C se jugará mañana a las 16.00 en el estadio 974 con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie.

Con información de Télam