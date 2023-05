MUNDIAL SUB '20

Marchant: "Hay mucha expectativa por el Mundial y la gente acompaña al equipo"

Julio Marchant, exfutbolista de Boca Juniors y Director del Estadio Unico Madre de Ciudades, aseguró hoy que "hay mucha expectativa" por el Mundial Sub-20 en Santiago del Estero y que la gente "acompañará" al equipo dirigido por Javier Mascherano.

"Hay mucha expectativa por el Mundial, la gente acompañará al equipo y está bueno porque habla de que somos una provincia que tiene ganas de apoyar a la selección", dijo Marchant en una entrevista que concedió a Télam.

El Madres de Ciudades se vestirá de celeste y blanco una vez más, tal como lo hizo en el amistoso del campeón del mundo ante Curazao, con goleada 7-0, el pasado 28 de marzo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La experiencia con Curazao ha sido un hecho difícil de olvidar para todos los santiagueños, por tener a los flamantes campeones del mundo, y ahora la gente demuestra que tiene ganas de seguir acompañando a la selección argentina con este Sub-20", señaló Marchant a Télam.

El exBoca destacó que continúa en el aire la sensación de alegría por el paso de la Scaloneta en Santiago del Estero: "Eso está latente. Los argentinos somos muy futboleros y todavía está el modo aliento y la vibra por la Selección. Y eso va a estar mañana y siempre que juegue la selección; esta vez no será la excepción".

La expectativa es tal que los tickets se agotaron para ver el debut de mañana ante Uzbekistán.

"Estamos todos contentos de recibir el Mundial, que es algo tan importante a nivel deportivo. Con las mejores expectativas de que salga todo bien, que sea un lindo espectáculo y que la gente lo pueda disfrutar", indicó el exBoca.

Marchant, quien también vistió las camisetas de Racing, Unión de Santa Fe y Banfield, consideró que Mascherano está "ante una buena posibilidad de seguir demostrando su capacidad" con su vuelta al equipo, tras la renuncia pos Sudamericano de Colombia.

"Creo que en su capacidad, confío en que pueda hacer las cosas bien", dijo Marchant sobre el excapitán del seleccionado argentino, quien decidió volver ante la gestión del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y Lionel Scaloni.

"Como todo proyecto, los resultados a veces acompañan y otras no. A modo personal me gusta que pueda tener la revancha y ojalá sea este Mundial donde lo pueda demostrar", señaló el ex Nacional de Uruguay.

El director del estadio santiagueño también depositó su confianza en los juveniles, a pesar de las bajas de Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte: "Hay buen material. Ojalá lo puedan demostrar en la cancha y con el apoyo de la gente puedan plasmar".

Asimismo, se quejó por la postura de los clubes europeos al no ceder a algunas de las jóvenes estrellas argentinas: "Ya conocemos cómo se manejan; una pena".

Por último, Marchant recordó a Télam su paso por el seleccionado juvenil Sub-17 que compitió en el Mundial de Egipto 1997: "Jugar en la Selección es una motivación que no se compara con nada. Te da la posibilidad de mostrarte, tanto para quienes ya debutaron y quienes no, es una vidriera enorme".

Con información de Télam