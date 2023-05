Colombia venció a Japón en La Plata y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20

Colombia le ganó 2 a 1 a Japón en el cierre de la segunda fecha del Grupo C, con goles de Yaser Asprilla y Tomás Ángel en el complemento, mientras que el seleccionado japonés se puso en ventaja en la primera mitad con un tanto de Riku Yamame, y así el representativo sudamericano logró el pasaporte a los octavos de final del Mundial Sub 20.

Con esta victoria, que observaron 3.768 espectadores en el Estadio Ciudad de La Plata Diego Maradona, Colombia quedó como puntero con 6 puntos, Japón con 3 y, con el empate en el primer turno, Senegal e Israel tienen 1. El sábado, en La Plata, Colombia jugará ante Senegal, mientras que Israel se medirá con Japón.

Colombia tuvo la pelota en los 45 iniciales pero careció de precisión en los metros finales de la cancha y tuvo más insinuaciones en ataque que jugadas profundas. Lo más claro fue un remate de Ocampo desde afuera que contuvo Kimura.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Japón, con un 4-4-2 y por momentos se quedó sólo con un punta trató de salir rápido de contraataque y logró sorprender a los 29 minutos en un tiro de esquina con una jugada que hicieron por abajo y le quedó en el punto penal a Riku Yamame, que colocó su remate contra el palo izquierdo de Marquines, que se estiró pero no pudo evitar el gol.

En el complemento se vio lo más atractivo del juego. Colombia mostró otra vez una buena reacción y a los 8 minutos llegó a la igualdad, con una subida de Salazar por izquierda, centro atrás y Asprilla entró por el medio para vencer el arco nipón.

Colombia fue por más y a los 14 minutos una buena jugada del capitán Puerta, el arquero Kimura da un rebote corto que aprovechó Tomás Ángel (hijo de Juan Pablo, ex delantero de River) para poner el 2 a 1.

Japón fue por el empate y a instancias del VAR el árbitro sancionó una mano penal de Torres. Lo ejecutó el capitán Matsuki, que pateó fuerte y al medio pero la pelota dio en el travesaño. La selección asiática continuó su búsqueda, tuvo varias jugadas para empatar, pero careció de claridad en el remate final.

- Síntesis -

Japón: Ryoya Kimura; Kota Takai, Anrie Chase, Hayato Tanaka y Niko Takahashi; Riku Yamane, Taichi Fukui, Kodai Sana y Sota Kitano; Kuryu Matsuki y Naoki Kumata. DT: Koichi Togashi.

Colombia: Luis Marquines; Edier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Alvarez y Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Daniel Luna, Johan Torres y Oscar Cortés; Yaser Asprilla y Jorge Cabezas. DT: Héctor Cardenas.

Gol en el primer tiempo: 29 minutos Riku Yamame (J).

Goles en el segundo tiempo: 8 minutos Yaser Asprilla (C) y 14 minutos Tomás Ángel (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Alexis Castillo Manyoma por Luna (C), Tomás Ángel por Cabezas (C) y Hayate Matsuda por Takahashi (J), 20 minutos Takatora Einaga por Kitano (J) e Isa Sakamoto por Kumata (J), 25 minutos Juan Castilla por Cortés (C), 30 minutos Kosuke Matsumura por Fukui (J), 39 minutos Shio Fukuda por Yamame (J) y 41 minutos Jhon Vélez por Puerta (C) y Devan Tanton por Ocampo (C).

Amonestados: Hayato Tanaka y Kota Takai (J). Juan Castilla, Kota Takai y Alexis Castillo Manyoma (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 36 minutos Kuryu Matsuki (J) estrelló un penal en el travesaño.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España)

Estadio: Ciudad de La Plata Diego Maradona.

Con información de Télam