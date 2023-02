Tigres, ya sin Cocca como DT, vence a Pumas UNAM en el fútbol de México

Tigres, ya sin el argentino Diego Cocca como entrenador, superó a Pumas UNAM por 4-2, en uno de los anticipos de la sexta fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol de México.

En el estadio Universitario de Nuevo León, el equipo del estado de Monterrey presentó anoche como flamante DT a Marco Antonio Ruiz, quien sustituyó a Cocca, designado en reemplazo del rosarino Gerardo "Tata" Martino al frente del seleccionado mexicano.

El también argentino Nicolás Ibáñez (ex Comunicaciones y Gimnasia La Plata), de 28 años, convirtió el primer gol de Tigres, a los 12 minutos del primer tiempo.

Los otros goles del equipo del ‘Chima’ Ruiz fueron obra de Ricardo Galindo en contra de su valla y el francés André Gignac (2, uno de penal). El arquero Nahuel Guzmán (ex Newell’s) y el volante Guido Pizarro (ex Lanús) fueron titulares en el conjunto ganador.

En el equipo visitante convirtieron un gol cada uno Gustavo Del Prete (ex Estudiantes de La Plata) y Juan Ignacio Dinenno (ex Temperley), a los 16 minutos del primer tiempo y a los 20m. del segundo, respectivamente.

En tanto, FC Juárez, conducido por el platense Hernán Cristante, y con un gol de Tomás Molina (ex Ferro y Huracán), le ganó por 3-1 a Santos Laguna.

En el conjunto vencedor se produjo el debut del ex Banfield, el extremo Agustín Urzi. Mientras que en Santos Laguna se desempeñaron Juan Brunetta (ex Godoy Cruz de Mendoza) y Javier Correa (ex Racing), mientras que el delantero paraguayo Cecilio Domínguez (ex Independiente) vio la tarjeta roja en el complemento (39m.).

América, el equipo que orienta el DT cordobés Fernando Ortiz, doblegó por 2-1 a Necaxa, que tuvo en sus filas al exdefensor de Los Andes, Juan Pablo Segovia.

Además, Pachuca, con los concursos de Oscar Ustari (ex Independiente) y Gustavo Cabral (ex Racing Club), empató 1-1 con Chivas de Guadalajara.

En partido celebrado esta tarde, Toluca batió por 3-1 a Cruz Azul, donde descontó el exextremo de Defensa y Justicia, Rodolfo Rotondi (Pt. 28m.). Los otros argentinos que actuaron en la denominada 'Máquina cementera' fueron Ramiro Funes Mori (ex River), Ramiro Carrera y Augusto Lotti (ambos, ex Atlético Tucumán).

Principales posiciones: Monterrey 15 puntos; Tigres 14; Pachuca 13; América 10; Toluca, Juárez y Chivas de Guadalajara 9; Atlético San Luis, Santos Laguna y Pumas UNAM 8.

Con información de Télam