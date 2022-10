México se postula oficialmente para organizar los Juegos Olímpicos 2036

México formalizó hoy su postulación para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de 2036, según anunciaron el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, exnadadora.

Alcalá difundió la carta que envió el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, a México para confirmar que competirá por la sede de la competencia.

"Nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos del 2036 y si no lo logramos, los de 2040", señaló Ebrard.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se prevé que en los próximos meses se empiece a trabajar de manera formal en un comité organizador que de a poco vaya dando forma a un proyecto económico, de infraestructura y de logística, que será presentado ante el Comité Olímpico Mexicano y posteriormente al COI, informó la agencia italiana ANSA.

Por ahora, la pregunta que comenzó a gravitar en el ambiente es de dónde saldrán los fondos para financiar el proyecto.

"México es la economía número 15 del mundo. ¿Por qué no vamos a poder hacer unos Juegos Olímpicos? Yo no veo una objeción por ese lado, no veo un problema de endeudamiento, porque lo que va aportar el gobierno de México es el 10 por ciento", dijo Ebrard.

Con información de Télam