Universidad de Chile, de DT Pellegrino, pierde por el torneo chileno

Universidad de Chile, del técnico argentino Mauricio Pellegrino, perdió esta noche ante Coquimbo por 2-1, en uno de los encuentros que corresponden a la decimotercera fecha del torneo chileno de fútbol de Primera división.

El conjunto ‘azul’ se adelantó en el tanteador por intermedio del uruguayo Cristian Palacios, pero luego el elenco local dio vuelta el desarrollo con las conquistas del atacante argentino Rodrigo Holgado (ex Gimnasia La Plata), a los 12 minutos del primer período y a los 17m. del segundo, respectivamente.

En Universidad de Chile (21 puntos) se desempeñaron el defensor Matías Zaldivia (ex Arsenal) y los mediocampistas Juan Pablo Gómez y Nery Domínguez (ex Racing Club), según registró ‘El Mercurio’.

En Coquimbo, en tanto, también actuaron el zaguero Salvador Sánchez (ex Gimnasia de Jujuy) y el centrocampista Dylan Glaby (ex Barracas Central).

El puntero Cobresal (26), por su lado, venció por 1-0 a O’Higgins, que conduce el entrenador Pablo De Muner (exDT de San Martín de Tucumán).

En el conjunto norteño se alistaron el arquero Leandro Requena (ex Talleres de Córdoba), el defensor Alejandro Camargo (ex Godoy Cruz de Mendoza) y el delantero Franco García (ex Racing de Córdoba).

En uno de los adelantos del martes, Colo Colo, adversario de grupo de Boca Juniors por Copa Libertadores, venció por 2-1 a Audax Italiano, con una conquista del mediocampista Leonardo Gil (ex Rosario Central y Estudiantes de La Plata).

Los demás marcadores: Unión Española 3-Unión La Calera 2; Magallanes 1-Curicó 2; Ñublense 1-Copiapó 0.

Con información de Télam