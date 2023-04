"Me sentí bien en la primera vuelta", dijo Fernández de Oliveira al debutar en Masters de golf

El golfista Mateo Fernández de Oliveira, único argentino que participa del prestigioso Masters de Augusta que comenzó hoy y finalizará el próximo domingo, debutó hoy en el primer "majors" del año "con una buena primera vuelta" en la que confesó que se sintió "muy cómodo".

"La verdad que me sentí muy cómodo en este primer día en que terminé con cuatro bajo par. Por ahí los números no marcan lo bien que me sentí", le explicó a ESPN el sanisidrense de 23 años.

"Después de un comienzo de expectativas me fui acomodando y terminé disfrutándolo mucho", destacó el joven golfista que es uno de los siete aficionados en este certamen estadounidense que cuenta con el regreso del celebérrimo Tiger Woods.

El español Jon Rahm Rodríguez, el noruego Viktor Hovlan y el estadounidense Brokks Koepka finalizaron en el primer lugar al cabo de la primera jornada de competencia.

Con información de Télam