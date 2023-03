Sampaoli confía en la recuperación de Sevilla: "Hasta último momento voy a dejar la piel"

El entrenador argentino Jorge Sampaoli, cuestionado por el mal momento de Sevilla, expresó hoy su confianza en la recuperación del equipo y prometió que "hasta último momento" dejará "la piel" por el club.

"Doy todo para que esto cambie. Lo demás, esas especulaciones, ni las escucho y ni siquiera me molestan. Vine a una tarea y hasta el último momento voy a dejar la piel", manifestó Sampaoli en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra Fenerbahce, de Turquía, por la ida de los octavos de final de la Liga de Europa.

El equipo del exDT del seleccionado argentino lleva cuatro partidos sin ganar y el pasado sábado sufrió una dura derrota por 6-1 ante Atlético de Madrid, como visitante, que lo dejó en la cuerda floja y apenas afuera de la zona de descenso de LaLiga española.

"Estamos a tres puntos del puesto 12; eso es lo que tenemos que mirar. El fútbol no respalda; los resultados nos respaldan. El fútbol no respeta a los entrenadores, eso no existe", remarcó el santafesino, quien transita su segundo ciclo en el club andaluz.

"Trato de no volver a un club donde fui feliz, pero vine porque me llamaron y por la manera que me fui. Quiero aportar", agregó Sampaoli.

Sevilla recibirá mañana a Fenerbahce pero al mismo tiempo el enfoque está puesto en el compromiso del domingo ante Almería, también en casa.

Sevilla está 17mo con 25 puntos y por diferencia de gol está por encima de Almería que ocupa uno de los tres puestos de descenso.

Con información de Télam