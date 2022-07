"Diego me insultó toda la vida por el tiro de rabona que le tapé", bromeó Luis Islas

El exarquero Luis Islas, campeón del mundo en México '86, recordó hoy que Diego Maradona lo insultó "toda la vida" por la rabona que le atajó en un partido entre Independiente y Newell's Old Boys de Rosario.

"Nunca me lo perdonó, ja. Me insultó toda la vida por mi atajada con su tiro de rabona. Una locura lo que hizo, increíble cómo definió. Le ganamos cómodo, su gol no cambiaba nada pero jamás me iba a dejar meter un gol, por más que sea del más grande", aseguró Islas, entre risas, en la radio Urbana Play.

"No se va a ver jamás otro futbolista como él", afirmó.

Además, Islas que lo acompañó en el cuerpo técnico de Fujairah de Emiratos Árabes Unidos, entre otros lugares, contó que "cada entrenamiento se hizo con la misma intensidad que un equipo del fútbol argentino".

El ahora entrenador aseguró que es clave el "mensaje del día a día y el convencimiento con los futbolistas" para poder generar "competencia".

"Veo en Independiente un buen plantel pero le faltan otros conceptos en cada práctica y cada momento", analizó uno de los máximos ídolos del club.

"Como entrenador los convencés desde el trabajo, cuando te comienza a creer ya podés dar un paso importante", cerró.

Con información de Télam