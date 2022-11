Instituto visita mañana a Estudiantes en primera final por al ascenso a la Liga Profesional

Instituto de Córdoba, segundo en el certamen detrás del campeón Belgrano, visitará mañana a Estudiantes de Buenos Aires, inesperado protagonista de esta instancia, en el encuentro de ida de la final del reducido de la Primera Nacional, cuyo vencedor ascenderá a la Liga Profesional.

El partido se jugará en el estadio Ciudad de Caseros, este sábado desde las 20.10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Luis Lobo Medina.

El desquite se desarrollará el sábado 19 de noviembre en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto, ubicado en el barrio Alta Córdoba.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En caso que al término de los 180 minutos haya empates en puntos y saldo de goles, Instituto, dirigido por Lucas Bovaglio, ascenderá a primera división debido a que terminó la temporada regular con 68 unidades contra 57 del "Pincha" de Caseros.

La presencia de Instituto en esta instancia el lógica y esperada ya que concretó una muy buena campaña con un 63 por ciento de eficacia, invicto como local y si no pudo llegar alcanzar el título se debió a la notable performance del campeón Belgrano.

Instituto descansó en las dos primeras fases del reducido, ventaja obtenida por ser el subcampeón, y debutó en semifinales ante el exigente Defensores de Belgrano, que había eliminado a All Boys y San Martín de Tucumán, que fue tercero en la temporada.

"La Gloria" empató sin goles en el bajo Nuñez y en Alta Córdoba venció al "Dragón" por 2 a 0, claramente, y llegó a esta final.

Para mañana en el equipo cordobés la duda estaría con el probable ingreso de Nicolás Watson por Claudio Pombo, en una variante que le daría más marca a la zona media.

Estudiantes no estaba en los planes de nadie para llegar a esta final, pero recorrió el camino a la definición de notable manera, eliminando a Chaco For Ever, de local por 3 a 0, a Estudiantes de Ríos Cuarto, 1-0 en Córdoba, y Gimnasia y Esgrima por 1-0 en Mendoza.

Si tiene un aspecto solido el equipo que conduce Walter Otta sin dudas es su defensa. El "Pincha" llegó a esta final sin goles en contra en el reducido, además el arco defendido por Lucas Bruera solo recibió un tanto en los pasados nueve compromisos y suma 520 minutos invicto.

El goleador de Estudiantes y pieza fundamental en el reducido es Facundo Castelli, quien surgió en Instituto, en donde jugó entre 2014 y 2019, con 61 partidos y siete tantos.

El DT Otta deberá hacer un cambio ya que fue expulsado en Mendoza el defensor Lautaro Lusnig y será reemplazado por el uruguayo Nicolás Fernández.

En las finales todo puede pasar, pese a que Instituto asoma como favorito al ascenso, En la temporada jugaron en la 21ra. fecha el 24 de junio pasado en Córdoba e Instituto tuvo que dejar todo para poder ganar 1-0 con un gol a los 86 minutos de una de sus figuras, el zaguero Ezequiel Parnisari.

En Caseros Estudiantes acumula 11 encuentros sin derrotas con nueve triunfos y dos empates, solo perdió en casa ante Ferro (1-2) el 4 de junio por la 18va fecha, y mucho dependerá de los que suceda en los primeros 90 minutos el rumbo de la final.

+ Probables formaciones +

Estudiantes de Buenos Aires: Lucas Bruera; Nicolás Fernández, Stáfano Brundo, Nicolás Pelaitay y Juan Cruz Randazzo; Enzo Acosta, Delfor Minervino, Sebastián Mayorga y Kevin González; Facundo Castelli y Facundo Preyra. DT: Walter Otta

Instituto de Córdoba: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Nicolás Watson o Claudio Pombo y Franco Watson; Santiago Rodríguez y Nicolás Mazzola. DT: Lucas Bovaglio.

Arbitro: Luis Lobo Medina.

Cancha: Estudiantes de Buenos Aires.

Hora de inicio: 20:10.

TV: TyC Sports.

Con información de Télam