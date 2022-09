Vélez se reencontró con la victoria frente a Barracas Central

Vélez Sarsfield se reencontró esta noche con la victoria, lo que no lograba desde hacía 15 fechas, al vencer a Barracas Central por 1 a 0, en el estado José Amalfitani, por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol.

El delantero Walter Bou le brindó el triunfo por medio de un tiro penal, a los 27 minutos del primer período.

La primera etapa contó con un desarrollo discreto porque ambos equipos propusieron más lucha que juego, pese a las acciones intensas que ofrecieron.

Dentro de ese panorama fue Vélez el que resultó más incisivo, en especial por el desequilibrio que marcó Lucas Janson, protagonista de las dos situaciones más claras.

Primero, un violento remate del exTigre desde afuera del área, dentro de la misma se desvió en el brazo derecho extendido de Carlos Arce, lo que generó el consecuente tiro penal.

El que convirtió Bou con un envío bien ajustado al rincón izquierdo del arco de Rodrigo Saracho, que pese a su manotazo no alcanzó a desviar el balón, a los 27 minutos.

Posteriormente, Janson impactó un espléndido cabezazo contra el caño izquierdo de la valla visitante, a los 30 minutos, en el mejor momento del equipo del DT uruguayo Alexander Medina.

En los últimos pasajes del capítulo inicial, Barracas intento reaccionar, pero su limitada capacidad ofensiva le impidió acercarse con mayor peligro hacia la valla de Leonardo Burián.

Afortunadamente para el espectáculo, el desarrollo del complemento mostró otras actitudes por parte de los dos equipos, más decididos a jugar con más precisión y claridad, con el visitante que alcanzó a gestar un par de llegadas con riesgo para Burián, que supo aventarlas.

Mientras que los del 'Fortín' continuaron con mayor potencia en el ataque y otra vez apareció Janson para poner un pase entre líneas para la carga de Luca Orellano, quien en el mano a mano perdió con Zaracho, que cubrió el remate con su pierna derecha, a los 24 minutos.

La posterior salida de Janson y la anterior de Lucas Pratto le hizo perder peso ofensivo al conjunto local, lo que aprovechó el 'Guapo' para tornarse más incisivo y entre las situaciones generadas, se destacó la notable reacción de Burián para desviar un envenado cabezazo de Bruno Sepúlveda, a los 37 minutos.

Así, el final se tornó emotivo porque a lo que proponía la visita, Vélez le contrapuso réplicas 'picantes', como la maniobra personal de Abiel Osorio, cuyo remate final después de superar a Zaracho, lo desvió Facundo Mater, en la puerta del arco.

De ese modo, Vélez se quedó con la victoria merecida porque fue algo superior en el modo de atacar y de aprovechar sus buenos momentos, a la vez que se quedó sin Abiel Osorio para el próximo lance con Boca Juniors, por acumular cinco amonestaciones.

Por su parte, Barracas Central recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 22.

= Síntesis =

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Mateo Seoane y Nicolás Garayalde; Julián Fernández, Walter Bou y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Máximiliano Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Juan Ignacio Díaz; Carlos Arce y Facundo Mater; Iván Tapia, Fernando Valenzuela y Neri Bandiera; Bruno Sepúlveda. DT: Rodolfo de Paoli.

Gol en el primer tiempo: 27m, Bou (VS), de tiro penal.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Cristian Colmán por Bandiera (BC); y Dylan por Rodríguez (BC); 15m, Abiel Osorio por Pratto (VS); y Luca Orellano por. Fernández (VS); 20m, Pablo Mouche por Arce (BC); 34m, Valentín Gómez por Bou (VS); y Santiago Castro por Janson (VS).

Amonestados: Seoane, Janson y Osorio (VS). Arce, Sepúlveda, Paz y Ferreyra (BC).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Con información de Télam