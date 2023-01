Lanús inicia la Liga con pie derecho ante un Colón de flagrantes carencias

Lanús debutó esta noche en la Liga Profesional con un valioso triunfo por 2 a 1 en Santa Fe ante un Colón que llenó de preocupación a su público con una actuación deficiente en todo aspecto.

La visita se puso en ventaja a los 12 minutos gracias a un tanto de Pedro De la Vega y sentenció el partido a los 26' del segundo tiempo en un contraataque que finalizó el ingresado Franco Orozco.

El local llegó al descuento cerca del final, a los 40', con uno de los pocos remates francos al arco de Lautaro Morales, que ensayó el paraguayo Jorge Benítez minutos después de su ingreso al partido.

Con orden táctico y acierto para capitalizar sus oportunidades, el "Granate" se abrazó a una victoria que le permitió comenzar la temporada con buenas sensaciones después de un flojo 2022.

Colón, en cambio, no ofreció esta noche razones para el optimismo: fue un equipo frágil, sin juego ni rebeldía.

Una pelota recuperada en ataque le permitió a Lanús ponerse en ventaja. Leonel Di Plácido lanzó un centro desde el costado derecho y "Pepo" De la Vega definió con tiempo en el área ante una estática defensa.

El delantero volvió al gol tras más de un año, en el segundo partido de titular después de una lesión ligamentaria. No festejaba desde el 20 de octubre de 2021 en un 3-1 versus San Lorenzo.

Lanús administró la ventaja con tranquilidad por la inofensiva de un Colón sin proyección por las bandas y con sus delanteros aislados por la falta de construcción.

El empuje del colombiano Baldomero Perlaza, protagonistas de los tibios intentos del "Sabalero", no alcanzaba para inquietar a un rival que esperó su momento para volver a golpear.

Y llegó después de los cambios, con un pase al vacío para Franco Troyanski, quien habilitó Orozco para que definiera con todo el arco a disposición.

El 2-0 sugería la idea de partido definido, algo que el "Conejo" Benítez puso en discusión con el descuento, producto de un derechazo desde la línea del área mayor.

El suspenso en el final, sin embargo, fue apenas una suposición pero Colón no volvió a tener ocasiones y la visita cerró su negocio de tres puntos en el Brigadier Estanislao López.

Lanús volverá a jugar el sábado próximo como local de San Lorenzo y el "Sabalero" se presentará el domingo ante Godoy Cruz en Mendoza, ambos partidos por la segunda fecha del campeonato.

= Síntesis =

Colón (Santa Fe): Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Joaquín Ibáñez; Ramón Ábila y José Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Cristian Lema, José Canale y Juan Sánchez Miño; Luciano Boggio, Tomás Belmonte y Lautaro Acosta; Matías Esquivel, Leandro Díaz y Pedro De la Vega. DT: Frank Kudelka.

Gol en el primer tiempo: 12m. De la Vega (L).

Goles en el segundo tiempo: 26m. Orozco (L) y 41m. Benítez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Julián Chicco por Vega, Tomás Galván por Álvarez y Santiago Pierotti por Ibáñez (C); 12m. Franco Troyanski por Esquivel y Raúl Loaiza por Boggio (L); 16m. Brian Aguirre por Sánchez Miño (L); 22m Julián Fernández por Acosta y Franco Orozco por De la Vega (L); 33m. Jorge Benítez por Neris (C) y 36m. Andrew Teuten por Delgado (C).

Amonestados: Vega (C). Sánchez Miño (L).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Colón de Santa Fe.

Con información de Télam