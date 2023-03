Atlético Tucumán vence a Banfield y deja atrás la racha adversa

Atlético Tucumán (5 puntos) superó esta noche a Banfield (3) por 1-0, en discreto encuentro válido por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF) que le permitió al conjunto 'decano' abandonar la última colocación de la tabla.

El conjunto dirigido por Lucas Pusineri consiguió su primer éxito en la temporada, a partir de una conquista alcanzada por Mateo Coronel (Pt. 41m.).

Por su parte, el 'Taladro', que conduce el DT Javier Sanguinetti, prosigue sin ganar en el torneo y ocupa el último sitio de la tabla, junto a Colón de Santa Fe, que hoy igualó sin goles con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Apenas el rendimiento exhibido en el primer período le bastó a Atlético para erigirse en justo ganador del encuentro.

Intentar ser ancho por las bandas y mostrar una predisposición ofensiva ante un adversario con escasa movilidad le permitió al 'Decano' asumir las riendas y consolidar el protagonismo.

La maniobra que definió el pleito, sobre los 41m., resultó un verdadero poema. El delantero Coronel ensayó una gambeta por el sector izquierdo, tocó con Acosta y fue a buscar. El pase del mediocampista, de primera, fue tomado en el aire por el exjugador de Argentinos Juniors, quien elevó el remate sobre la cabeza de Cambeses y marcó la única conquista.

Previamente, sobre los 6 minutos, el VAR había anulado una maniobra en la que el árbitro Ariel Penel sancionó originalmente penal. El video comprobó que Andrés Chávez se había lanzado al piso, sin haber contacto físico del rival.

En el segundo tiempo, a pesar de los cambios implementados, Banfield no salió de su letargo y siguió siendo un equipo demasiado largo, con equivocaciones en defensa que lo dejaron expuesto -casi siempre- a una segunda conquista que liquidara la historia.

El equipo de Sanguinetti mostró, tal vez, un poco más de enjundia y rebeldía, pero ese esfuerzo no alcanzó para revertir la historia.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Marcelo González, Bautista Kociubinski, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Banfield: Facundo Cambeses; Matías Romero, Alejandro Maciel, Emanuel Olivera y Emanuel Insúa; Brahian Alemán, Eric Remedi, Alejandro Cabrera y Juan Bisanz; Sebastián Sosa Sánchez y Andrés Chávez. DT: Javier Sanguinetti.

Gol en el primer tiempo: 41m. Coronel (AT)

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo, Milton Giménez por S. Sosa Sánchez y Alan Di Pippa por Remedi (B); 1m. Cristian Menéndez por Estigarribia (AT); 15m. Aaron Quirós por Olivera (B); Yonathan Cabral por N. Romero y Renzo Tesuri por M. González (AT); 31m Nicolás Sosa Sánchez por M. Romero (B); 36m. Tomás Adoryán por Bisanz (B); 42m. Francisco Di Franco por G. Acosta (AT); 43m. Ignacio Maestro Puch por Coronel (AT)

Amonestados: Maciel, Chávez, Cabrera, Remedi, Olivera, Insúa (B) De la Fuente, Coronel y Di Franco (AT)

Cancha: Monumental José Fierro (Tucumán)

Arbitro: Ariel Penel.

Con información de Télam