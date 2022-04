Argentinos Juniors ganó en Tucumán y desplazó del cuarto puesto del Grupo 1 a Sarmiento en LPF

Argentinos Juniors se metió entre los cuatro equipos que se están clasificando por la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional al vencer a Atlético Tucumán, como visitante, por 4 a 2, a falta de tres fechas para la conclusión de la fase de grupos, desplazando del cuarto lugar a Sarmiento, de Junín, por diferencia de gol.

Los de La Paternal ya ganaban por 2 a 0 cuando apenas se habían disputado 25 minutos del primer tiempo merced a los goles de Gabriel Ávalos y Kevin Mac Allister, pero los tucumanos, en el segundo encuentro a cargo de Lucas Pusineri (empató 1 a 1 en el debut ante Defensa y Justicia en Florencio Varela) lograron irse esperanzados al descanso cuando poco más de 10 minutos después logró descontar Bruno Bianchi.

Pero en la segunda mitad Argentinos se sostenía en su fútbol de control, aunque sin ir por más, y conforme transcurrían los minutos la impaciencia comenzó a ganar a la nutrida concurrencia que pobló como siempre el estadio José Fierro.

Hasta que a los 36 minutos el ingresado Renzo Tesuri, ex Godoy Cruz, de Mendoza, logró la paridad que cambió radicalmente el ánimo de ambas partes, provocando el lógico entusiasmo de la parcialidad local y la desazón de futbolistas y cuerpo técnico visitantes.

Pero esta vez el dicho "caballo que alcanza, ganar quiere", funcionó al revés, y entonces, en el poco tiempo que quedaba los dirigidos por Gabriel Milito se lanzaron en la búsqueda de recuperar lo que parecía asegurado mucho antes, puesto que el empate los dejaba fuera de los puestos de clasificación a partir de la victoria previa de Sarmiento, por 2 a 1 en Junín sobre Defensa y Justicia.

E inmediatamente otro recién ingresado como Gastón Verón logró el tercer y muy celebrado tanto para Argentinos mediante un golpe de cabeza bombeado, y ya con el tiempo cumplido Fausto Vera se apoyó en un desvío para el 4-2 definitivo que puso la misma distancia que había registrado promediando la etapa inicial.

De esta manera Argentinos se quedó con el cuarto puesto al haber acumulado 20 puntos, los mismos que Sarmiento, por diferencia de gol (+4 contra +1), mientras que Atlético Tucumán sigue último en la zona con 6 unidades y apenas por encima de los dos equipos que están descendiendo a esta altura del año: Godoy Cruz y Patronato.

- Síntesis -

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero y Ramiro Ruiz Rodriguez; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Gabriel Florentín, Fausto Vera, Gabriel Carabajal y Mariano Bittolo; Nicolás Reniero y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 4m. Ávalos (AJ), 25m. Mac Allister (AJ), 36m. Bianchi (AT).

Goles en el segundo tiempo: 33m. Tesuri (AT), 40m. Verón (AJ) y 45m. Vera (AJ).

Cambio en el primer tiempo: 34m. Luciano Gómez por Cabrera (AJ).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Matías Galarza por Carabajal (AJ), 14m. Leonardo Heredia por Gil Romero (AT) y Manuel Capasso por Thaller (AT); 26m. Renzo Tesuri por Risso Patrón y Matías Orihuela por Ruiz Rodriguez (AT); 32m. Joaquín Pereyra por Lotti (AT), 34m. David Salazar por Bittolo (AJ) y Gastón Verón por Reniero (AJ) y 43m. Enzo Kalinski por Florentín (AJ).

Amonestados: Bianchi, Carrera, Heredia y Pereyra (AT). Carabajal y MacAllister (AJ).

Estadio: José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Néstor Pitana.

Con información de Télam