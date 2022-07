"Sabíamos que no estábamos bien en la LPF y el empate sirve", dijo Catalán, de Talleres

El marplatense Matías Catalán, que el mes próximo cumplirá 30 años, reconoció que su equipo, Talleres, de Córdoba, venía "haciendo las cosas mal en el torneo local y por eso este empate en cancha de San Lorenzo sirve", luego del 1-1 alcanzado con 10 hombres durante todo el segundo tiempo en el Nuevo Gasómetro.

Pese al empate postrero del "Ciclón", Catalán resaltó que se está "trabajando en el día a día" y precisó: "Es que sabíamos que no estábamos haciendo las cosas bien, pero al estar en tres competiciones es lógico, porque entre la Copa Argentina, el campeonato local y la Libertadores siempre se elige esta última. Y nosotros estamos pendiente del partido de cuartos de final del 3 de agosto con Vélez".

Después también reconoció a ESPN que el gol que le marcó de cabeza a su exequipo a los 10 minutos del primer tiempo "ya tenía decidido no gritarlo. Porque gracias a San Lorenzo pude hacer esta carrera como jugador. Hoy es la primera vez que vuelvo al club desde que me fui en 2016, pero mi cabeza está puesta en Talleres, aunque no le cerraría obviamente el día de mañana las puertas al club que me formó".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Y en cuanto a mi nueva posición como marcador central (originalmente es lateral derecho), con el técnico (Pedro) Caixinha empecé a jugar de marcador central y le fui tomando confianza al puesto", reflejó.

"Hoy tuvimos un buen primer tiempo y en el segundo, con un hombre menos (fue expulsado Enzo Díaz en las postrimerías de la etapa inicial) tratamos de defender la ventaja", completó su análisis Catalán..

Con información de Télam