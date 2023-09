Los Pumas se entrenaron y mañana se confirmará equipo que debutará en Mundial frente a Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se entrenó hoy en las instalaciones del club Baulois, en la ciudad de La Baule, Francia y el entrenador australiano, Michael Cheika, definirá mañana la formación titular que enfrentará a Inglaterra el sábado próximo en su debut en el Mundial 2023.

El encuentro, correspondiente a la zona D del Mundial de Francia 2023, entre los seleccionados de Inglaterra y Argentina se disputará el sábado, desde las 16, en el Stade Vélodrome de la ciudad de Marsella.

Argentina compartirá el Grupo D junto con el debutante Chile, Japón, Samoa e Inglaterra.

En el comienzo de la práctica matutina, los tres cuartos dirigidos por Felipe Contepomi, realizaron distintas variantes y movimientos con juegos con pelota; finalmente efectuaron ejercicios de destrezas .

Por su parte, los forwards, bajo la supervisión de los técnicos Juan Fernández Lobbe y Andrés Bordoy, trabajaron las formaciones fijas del scrum y line, para finalizar con rucks y mauls.

Mañana, Los Pumas emprenderán el viaje a la ciudad de Marsella y quedarán alojados en el Hôtel Mercure Marseille Centre Vieux Port.

Un día más tarde, realizarán el reconocimiento del campo de juego del Stade Vélodrome, escenario en el que se jugará el encuentro entre los seleccionados de Argentina e Inglaterra.

El domingo, Los Pumas regresarán nuevamente a la ciudad de La Baule para continuar su preparación para su segundo compromiso frente al seleccionado de Samoa, programado el viernes 22 de setiembre a las 12,45 en la ciudad de Saint- Etienne.

El jugador Santiago Chocobares señaló, en conferencia de prensa: "lo primero es prepararnos para jugar ante Inglaterra de la mejor manera, hacer cada uno su rol para ese partido, pero todos los encuentros del grupo son muy importantes".

"Inglaterra es un equipazo, con jugadores de clase mundial que tienen muchísima historia en el seleccionado, más allá que vienen en un mal momento deportivo, de perder varios partidos, (lo que) no me dice o no me mueve nada", agregó.

"Nosotros también, tenemos un gran equipo por el cual venimos trabajando hace mucho tiempo, y la palabra favorito o no favorito, personalmente no me dice nada. Nos preparamos para un gran partido", finalizó.

"Por su parte, el pilar cordobés Eduardo Bello consideró que "con respecto al partido del debut Inglaterra nos irán a buscar en el scrum, y nosotros estamos preparados para eso. Confiamos en lo que hacemos, creemos en el proceso y hay que hacer bien esas cosas e irlos a buscar a ellos".

El capitán de Los Pumas, Julián Montoya, en una entrevista con el diario Daily Mail, de Inglaterra, al ser consultado si soñaba con obtener el título de Mundial de Francia indicó: "si me siento acá y digo no, no creo que podamos lograrlo, entonces no podría estar haciendo mi trabajo".

"Tengo mucha suerte de hacer lo que me gusta. Pero sabemos que hay que ir paso a paso. En un mundial cada partido es importante y el primero también", expresó.

"Tenemos nuestros sueños y nuestros objetivos, pero el único camino es paso a paso", concluyó.

Por su parte, Inglaterra entrenó hoy en un club cercano en la ciudad de Pas-de-Calais, en la localidad de Le Touquet Paris-Plage.

El entrenador Steve Borthwick, paró un equipo que sería el que debutaría frente a Los Pumas, el próximo sábado que estaría integrado por: Ellis Genge, Jamie George y Dan Cole; Maro Itoje y Ollie Chessum, Courtney Lawes (capitán), Tom Curry y Ben Earl; Alex Mitchell y George Ford; Elliot Daly, Manu Tuilagi, Ollie Lawrence y Jonny May; Freddie Steward.

Con información de Télam