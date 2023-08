Flamengo de Sampaoli le ganó a Olimpia por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Flamengo, de Brasil le ganó 1 a 0 a Olimpia, de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro con gol de Bruno Henrique en el cuarto minuto de descuento del primer tiempo.

El partido fue arbitrado por el argentino Darío Herrera.

El equipo de Jorge Sampaoli aprovechó la localía y se puso en ventaja en la serie frente a Olimpia de Paraguay en un partido que lo tuvo como claro dominador al equipo local pero tan solo pudo sacar la diferencia de un gol.

Para el “Fla” no sumó minutos Agustín Rossi, el ex arquero de Boca y flamante refuerzo para el equipo que dirige Sampaoli, y en el conjunto paraguayo jugó todo el partido el defensor argentino Facundo Zabala, luego ingresó unos minutos Victor Salazar, ex Rosario Central y San Lorenzo, y no tuvo acción Facundo Bruera, ex delantero de Brown de Adrogué.

La vuelta será el 10 de agosto en Paraguay a las 21 y se jugará en el Estadio Manuel Ferreira, de Olimpia, de Paraguay.

