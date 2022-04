Colón cayó ante Cerro Porteño en Asunción por la segunda fecha del Grupo G de la Libertadores

(Agrega partido)

Colón, de Santa Fe cayó esta noche por 3-1 ante Cerro Porteño, en un encuentro jugado en el estadio La Nueva Olla, de Asunción, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores.

El lateral-volante derecho del "Sabalero", Eric Meza, abrió el marcador a los 31 minutos de la primera etapa, mientras que Fernando Romero anotó en dos oportunidades (42m. PT y 1m. ST) y Alberto Espínola señaló el tercer tanto a los 25 minutos de la segunda etapa para el conjunto paraguayo.

Cerro Porteño quedó en la cima con cuatro puntos, mientras que Colón continúa con tres en el segundo lugar junto a su vencido de la primera fecha, Peñarol, que en Uruguay batió esta noche al también paraguayo Olimpia (empató sin goles el primer juego con Cerro Porteño), por 2 a 1, con goles de Juan Ramos y el argentino Federico Carrizo, mientras que el "Decano" descontó a través de Walter González.

En el inicio del encuentro en Asunción, el conjunto local fue el que intentó imponer las condiciones de juego e incomodó al "Sabalero" con algunas aproximaciones, aunque sin claridad.

Los dos equipos se mostraron concentrados, se presionaron mutuamente en mitad de cancha y de a poco se emparejó el juego.

Con el correr de los minutos los dirigidos por el entrenador Julio Falcioni se pararon en campo rival y tomaron confianza para asociarse desde lo colectivo.

La primera jugada de peligro la tuvo el conjunto paraguayo con una jugada encabezada por Aquino, quién habilitó a Diaz para que este defina por encima del cuerpo de Leonardo Burián y cuando estaba por ingresar al arco el defensor Rafael Delgado la sacó sobre la línea.

A los 31 minutos una buena jugada colectiva de los santafesinos le permitió a Meza aprovechar un rebote del arquero Jean para abrir el marcador.

El tanto le dio a la visita la posibilidad de manejar la pelota con tranquilidad, aunque Cerro Porteño no se relajó y continuó en la búsqueda de la igualdad.

A los 42 minutos Sergio Diaz ensayó un remate que obligó a Burián a dar un rebote que fue capitalizado por Fernando Romero con el arco a su disposición para poner el empate transitorio.

Y al minuto de juego del complemento, el recientemente ingresado Alan Rodríguez sacó un centro desde la izquierda para que Romero anote su segundo tanto en el partido y darle la ventaja a su equipo.

El gol le permitió a los paraguayos manejar con tranquilidad el desarrollo del partido ante un Colón que sintió el golpe en el inicio del complemento.

El director técnico Julio Falcioni puso en cancha entonces a los delanteros Facundo Farias y Ramón Ábila para intentar llegar a la igualdad, pero dos minutos después Alberto Espínola aumentó la diferencia de cabeza.

El tramo final del partido mostró al "Sabalero" inclinado y posicionado en campo rival con el objetivo de dar vuelta el resultado, algo que finalmente no pudo conseguir.

=Síntesis=

Cerro Porteño: Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Leonardo Rivas; Alan Benítez, Ángel Cardozo, Rafael Carrascal, Claudio Aquino; Fernando Romero; Sergio Díaz. DT: Francisco Arce.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Andrew Teutén y Christian Bernardi; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 31min. Meza (C) y 42min. Romero (CP).

Goles en el segundo tiempo: 1min. Romero (CP) y 25min Espínola (CP).

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar Alan Rodríguez por Rivas (CP); 23m.Facundo Farias por Teutén (C), Ramón Ábila por Beltrán (C); 32min. Enzo Giménez por Benítez (CP) y Nicolás Leguizamón por Rodríguez (C); 41min. Carlos Rolón por Espínola (CP), Isaías Gavilán por Aquino (CP) y Luis Fariña por Díaz (CP).

Amonestados: Carrascal y Jean (CP)., Aliendro, Lértora y Leguizamón (C).

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Estadio: La Nueva Olla (Asunción).

Con información de Télam