"Estaría muy agradecido si el City nos dejara a Julián Álvarez hasta fin de año", dijo Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo manifestó hoy, después de los 6 goles convertidos por Julián Álvarez en la victoria por 8 a 1 sobre Alianza Lima, de Perú, por Copa Libertadores, que estaría "muy agradecido si Manchester City acepta dejarlo en el club hasta fin de año, aunque los más factible es que después de los partidos de octavos de final se vaya a Inglaterra".

"Es difícil que se quede Julián Álvarez porque el City hizo una gran inversión. Reemplazarlo no será fácil y nadie ocupará su lugar. Es muy posible que juegue octavos y se vaya. Lo que suceda después no depende de mi, perro si lo quieren ceder, no hay problemas, estaría muy agradecido si nos lo pueden dejar hasta fin de año", señaló Gallardo en la conferencia de prensa pospartido.

"Sabíamos que el encuentro de hoy iba a ser apretado en el calendario y estoy seguirá siendo así. No se si nos conviene esto, pero la programación ya estaba así. En estos últimos partidos el equipo mostró su mejor cara en todos los aspectos y esta bueno que nos clasificamos con comodidad. Espero que el segundo semestre siga con estas buenas sensaciones", afirmó.

El "Muñeco" analizó que los "jugadores que fueron llegaron tuvieron un periodo de adaptación normal y están en ese proceso. El tiempo les dará mayor confianza a su estabilidad. La primera etapa siempre es difícil, porque se tienen que adaptar a la vida de River, que no es fácil".

"Pero tengo buenas sensaciones de acuerdo a lo que somos como equipo. Fuimos irregulares como la mayoría, pero no perdemos la memoria. Estoy confiado en que intentaremos mantener la base del equipo y ahí somos fuertes. Tenemos expectativas para lo que viene", alertó.

"Es que tenemos la certeza de que todos los años sufrimos las mismas consecuencias con los mercados de pases que se abren en Europa cuando estamos definiendo cosas acá. Siempre estamos en desventaja. Y cuesta traer futbolistas. Tiene mucho valor sostenerse en el tiempo y encarar competencias con la misma intención desde hace 8 años. Pero lo que nos va a pasar con alguna posible salida no es nuevo, aunque no es lo ideal, claro", reflexionó.

Y en ese aspecto resaltó que tener "un estilo y convencimiento es lo más difícil. Ganar o perder se puede dar, pero tener convencimiento de lo que se quiere hacer es muy difícil. Acá se habla mucho del resultado".

"Pero hay momentos en que no podemos desarrollar nuestra idea porque los rivales también juegan. Pero ante una derrota no puedo cambiar todo. Se puede modificar, corregir. No importa si se pierde, porque eso no debe cambiarnos. Cuando perdimos con Boca pedí calma. Respeto el análisis resultadista, pero a mi no me confunde", advirtió.

"Y en eso me apoyo cuando veo que tenemos un chico como Santiago Simón, que está sentado a mi lado y viene creciendo, pero como es joven tiene mucho para desarrollar. Y como es muy inteligente, será un jugador muy importante para el club, que tiene mucho para dar. Y el cuando a Lucas Beltrán, los directivos están hablando con Colón para que vuelva la semana que viene. Esa es la idea", anunció.

Por su parte Simón, que justamente hizo uno de los dos goles restantes (el otro fue de Elías Gómez), sostuvo que en la "Copa Libertadores hay más intensidad. Pero estamos acostumbrados a eso. No tengo problemas en jugar con un 4 que pase al ataque o no, porque la exigencia de River es mostrar buen fútbol y ganar los partidos. Desde chico que lo sé. Estamos acostumbrados a esto", completó.

Con información de Télam