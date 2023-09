"Tenemos que aprender a sumar, hay que cortar la racha", dijo Madelón como nuevo DT de Gimnasia

Leonardo Carol Madelón hoy dirigió su primera práctica como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata; luego fue presentado en conferencia de prensa, y afirmó su equipo enfrentará "once partidos, todas finales, donde hay que dar pasos cortos y firmes" en la Zona A de la Copa de la Liga.

Luego sostuvo que “el deseo es que salga todo bien, no hay que hacer cálculos extremos, tenemos que aprender a sumar, hay que cortar la racha y no perder. Si ganamos mejor y si no sumar de a 1 pero sumar”.

“No hay que dramatizar, hay que ser optimistas. Tenemos que mirar la subida y juntar todas las energías en estos 11 partidos. El proyecto del club de promocionar juveniles no hay que dejarlo de lado pero hay que salir de esta situación que es difícil. Los jugadores son estos, no importa la edad y hay que saber que son todas finales”, agregó el sucesor de Sebastián Romero, que hoy le mandó un mensaje deseándole lo mejor.

Sobre el sistema táctico a utilizar puntualizó: “Algo seguramente hay que cambiar, veremos qué es lo mejor. Los sistemas que usamos no siempre fueron los mismos, puede ser un 4-2-3-1, jugar con línea de 5. Hay que trabajar y adaptarse para hacer lo mejor”.

Madelón también manifestó que “la paciencia tiene que ser un aliado pero no hay que confundir con ser un equipo liviano. La paciencia te lleva a no estar ansioso, para eso sirve. Eso ayuda a tomar mejores decisiones, a no entrar en desequilibrios ni peleas. Tener paciencia en una pelota parada para ejecutarla mejor”.

También se refirió al tema de los arbitrajes y remarcó “no hay que ver fantasmas, no pensar que se gana o se pierde por un fallo arbitral. Como técnicos, como jugadores, hay mejores y peores pero no hay que hacerse la cabeza”.

Por último sostuvo “no hay que prometer mucho, tengo que defenderme con el equipo en la cancha y con resultados. No hay misterios. Ojalá no se hayan equivocado en traernos”.

Con información de Télam