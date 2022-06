"El hincha se va a encontrar con un plantel con muchísimos chicos", advirtió Somoza

El director técnico de Rosario Central, Leandro Somoza, adelantó hoy que los hinchas del club "se van a encontrar con un plantel con muchísimos chicos" y reconoció que el plantel hizo una "pretemporada que fue muy buena".

"Hace un mes que di la lista de jugadores que para mí serían importantes para darle jerarquía al plantel, para crear esa competencia que es tan linda y muy importante, en ese sentido el hincha se tiene que quedar tranquilo que hicimos una pretemporada que fue muy buena pero también tiene que saber que se va a encontrar con un plantel con muchísimos chicos", expresó.

Consultado sobre un supuesto interés de Aldosivi de Mar del Plata por contratarlo, Somoza respondió: "No tuve contacto con Aldosivi, estoy enfocado en Central. No pensé en dar un paso al costado. Sería una falta de respeto para los hinchas y la institución , no lo hice como jugador ni como ayudante de campo y tampoco lo voy a hacer ahora como técnico".

En una conferencia de prensa ofrecida en el predio de Central en Arroyo Seco, el entrenador "canalla" abundó que "hay jugadores que juegan bien en un equipo, pero cuando vienen acá y tienen que jugar con 40 mil o 50 mil personas no rinden igual. Central es un club muy grande y tenemos que ver no solamente las condiciones del jugador sino también su personalidad".

Interrogado sobre si estaba enojado por la falta de llegada de refuerzos, Somoza sostuvo: "Enojado no estoy, yo di la lista de refuerzos hace un mes, pedí pocos refuerzos, fui bueno, y a esta altura creía que íbamos a estar en otra situación".

"Tengo un plantel de 24 ó 25 jugadores, entre los cuales hay cinco o seis juveniles, que son los dos que se recuperan de lesiones de rodilla (Francesco Lo Celso y Luca Martínez Dupuy) y los tres de la selección (Gino Infantino, Facundo Buonanotte y Valentino Quintero), más los dos que se recuperan de Covid (Mateo Tanlongo y Julián Velázquez), así que tengo 16 ó 17 jugadores. Sí quiero soluciones en lo inmediato con respecto a los refuerzos", finalizó.

Con información de Télam