Barcelona busca su tercera victoria del año ante Real Madrid para sentenciar LaLiga

El líder Barcelona buscará este domingo vencer por tercera vez en el año a Real Madrid, vigente campeón y actual escolta, para ampliar su cómoda ventaja al frente de LaLiga.

El clásico del fútbol español se disputará en el estadio Camp Nou desde las 17:00 de la Argentina con transmisión de ESPN y la plataforma Star+.

El partido se presenta rodeado de la tradicional rivalidad deportiva y de una disputa judicial por el reciente anuncio de Real Madrid de presentarse como damnificado en la causa de corrupción deportiva contra Barcelona por supuestos favores arbitrales recibidos durante las presidencias de Sandro Rossel (2010-2014) y Josep María Bartomeu (2014-2018).

El DT "blaugrana" Xavi Hernández, jugador del club en aquellos años, relativizó las sospechas al respecto en la conferencia de prensa de hoy: "No me molesta. Que la gente opine lo que quiera, yo sé que gané de forma lícita. Si algún día veo que gano gracias a los árbitros, me iré a casa. Nunca tuve esta sensación".

"No van a desestabilizarnos. No lo van a conseguir. Vamos a competir e intentar ganar mañana, sería un golpe duro y fuerte para ganar la Liga. Estamos muy estabilizados", aseguró.

Barcelona suma 65 puntos en la campaña y en caso de ganar mañana aumentará a 12 su ventaja ante el Madrid, algo que según Xavi no sería decisivo para la definición del torneo.

"Es una gran oportunidad para nosotros. Dejar al Madrid a 12 puntos no sería definitivo, pero sí un paso adelante importante", admitió.

Barcelona, que no contará con Pedri ni con el francés Ousmane Dembélé, llega con la confianza de haber ganado los dos clásicos celebrados en 2023. Se impuso 3-1 por la Supercopa de España disputada en Riyadh, el 15 de enero, y 1-0 en el Santiago Bernabéu por la ida de cuartos de final de la Copa del Rey, el 2 de marzo.

El juego de mañana será el primero de una serie en el Camp Nou que se completará el 5 de abril con la revancha copera.

En el estadio catalán, el local apenas pudo vencer en tres de los últimos 10 enfrentamientos. El último triunfo se remonta al 28 de octubre de 2018 por 5-1, un partido que el argentino Lionel Messi -máximo anotador histórico del clásico- no jugó por lesión.

Real Madrid recuperó al francés Karim Benzemá, víctima de un golpe el miércoles pasado ante Liverpool, y sólo sufrirá la baja del defensor austríaco David Alaba.

El equipo de Carlo Ancelotti eliminó a los británicos con un marcador global de 6-2 y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, instancia en la que se medirá con el Chelsea del argentino Enzo Fernández.

"Los datos dicen que tenemos desventaja con Barcelona en la Copa del Rey y LaLiga pero no sé qué puede pasar. Mañana podemos recortar la diferencia y es en lo que pensamos hoy. Pensamos en este partido, lo que pueda pasar después, lo pensaremos después", declaró el entrenador italiano en la previa.

= Probables formaciones =

Barcelona: Marc André Ter Stegen; Ronald Araújo, Jules Koundé, Andreas Christensen y Alejandro Balde; Sergio Roberto, Sergio Busquets y Frenkie De Jong; Raphina, Robert Lewandowski y Gavi. DT: Xavi Hernández.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger y Nacho; Luka Módric, Eduardo Camavinga y Toni Kroos; Federico Valverde, Karim Benzemá y Vinícius Junior. DT: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Estadio: Camp Nou.

Hora de inicio: 17:00.

TV: ESPN y Star+.

Con información de Télam