"No me gusta la falsedad y no comparto saludos con el DT rival", subrayó el "Cholo" Simeone

El argentino Diego "Cholo" Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy que no le gusta "la falsedad" y por esa razón "no comparte saludo con el DT rival" tras el partido, en respuesta a las críticas que recibió del alemán Jurgen Klopp, el conductor del Liverpool inglés, su rival de mañana por la Liga de Campeones.

"Entiendo que en Inglaterra el saludo se usa a modo de caballerosidad pero no lo comparto porque la falsedad no me gusta", dijo Simeone al hablar con los periodistas en la previa al choque de mañana en Anfield, reducto del Liverpool.

El DT argentino respondió así a las criticas de su colega alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, quien se mostro "sorprendido" ante el no saludo del "Cholo" en el último partido entre ambos equipos, destaca Mundo Deportivo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No me gusta saludar tras el partido, las emociones son diferentes de los entrenadores. Entiendo que en Inglaterra se usa a modo de caballerosidad pero no la comparto porque la falsedad no me gusta. No puedo hablar de Klopp como persona, porque no lo conozco pero sí del trabajo tan bueno que ha hecho siempre en los equipos en los que ha estado. No suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios. Hay códigos y los entrenadores debemos respetar esa situación" agrego Simeone.

En otro orden, el DT se refirió al presente del argentino Rodrigo De Paul y considero: "Viene creciendo muchísimo desde su paso por Valencia. Su crecimiento en Udinese fue enorme y con Argentina se ha potenciado enormemente".

"Necesitamos a ese jugador que muestra lo que muestra en la Selección. El otro día hizo un gran partido. Es como era (Juan Sebastián) Verón que tenía esta misma visión de juego, que pocos la tienen, que te permite tener esas contras con vértigo por su rapidez de cabeza. Quiere mejorar y eso es lo que más me gusta de él", subrayo el entrenador.

Con información de Télam