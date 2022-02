Juan Martín Lucero marca para el éxito de Colo Colo ante Everton en Chile

El centrodelantero argentino Juan Martín Lucero marcó esta noche para cerrar el éxito de Colo Colo ante Everton por 2 a 0, en partido válido por la primera fecha del campeonato de la liga chilena de fútbol.

El equipo a cargo del DT argentino, nacionalizado boliviano, Gustavo Quinteros se impuso por las definiciones cerca del final por parte de Alexander Oroz y del exgoleador de Vélez, Independiente, Defensa y Justicia y Godoy Cruz, según consignó el sitio Flashscore.

Otros compatriotas en el 'Cacique' con desempeño titular fueron el zaguero Emiliano Amor -ex Vélez Sarsfield- y el extremo derecho Pablo Solari, con inicios en Talleres, de Córdoba; a la vez que el defensor Matías Zaldivia -ex Chacarita Juniors y Arsenal- ingresó en el segundo tiempo.

Por el lado de Everton, el entrenador connacional Francisco Meneghini aportó de titulares al defensor Julio Barroso -ex Boca, Racing y Estudiantes de La Plata-; y los delanteros Juan Cuevas -ex Gimnasia y Esgrima La Plata- y Lucas Di Yorio -ex Aldosivi de Mar del Plata-; más el ingreso en la segunda etapa del atacante Ismael Sosa -ex Independiente-.

En los otros partidos de la jornada, Universidad de Chile, con el Héctor Galíndez en la valla se impuso por 4 a 2 sobre La Calera, que contó con el arquero Ignacio Arce; el volante Gonzalo Castellani y el delantero Sebastián Saez.

Mientras que Cobresal, con el guardavalla Leandro Requena y el mediocampista Mauro González desde inicio, le ganó por 1 a 0 a Antofagasta, tuvo de titulares al defensor Leandro Vega; el volante Federico Bravo y el atacante Manuel López.

La primera fecha se cierra mañana con estos partidos: Audax Italiano-Ñublense y Curicó Unido-Huachipato.

Con información de Télam