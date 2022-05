Pumas UNAM le ganó al líder Pachuca con dos goles del argentino Dinenno

Pumas UNAM le ganó hoy al puntero Pachuca por 2 a 0 como local, con dos goles del atacante argentino Juan Dinenno, en la última fecha y se clasificó al repechaje para acceder a los cuartos de final del torneo de fútbol de primera división mexicano.

El delantero rosarino de 27 años (exRacing) ingresó a los 15 minutos del segundo segmento en reemplazo del brasileño Rogério y marcó los goles a los 20 y 25 minutos.

En Pumas también ingresó en el segundo tiempo el enganche cordobés Favio Álvarez, ex Defensa y Justicia. En Pachuca fue titular el arquero Oscar Ustari (ex Independiente y Boca Juniors), mientras que fue suplente el defensor Gustavo Cabral (ex Racing y River ).

El resultado colocó a Pumas en la undécima colocación con 22 puntos y lo clasificó al repechaje para pelear por entrar a cuartos del certamen mexicano.

Pachuca, líder del torneo Clausura con 28 unidades, pasó de ronda. Con la derrota se le cortó la seguidilla de tres victorias en las últimas fechas ante Monterrey (2 a 0, de local), Puebla (1 a 0, de local) y Juárez (2 a 1, de visitante).

Luego cerrarán la jornada Atlético San Luis-Santos Laguna y León-Toluca.

La última fecha del Clausura de la Liga mexicana de fútbol se jugó así:

-Viernes: Necaxa 0 - Guadalajara 1 y Mazatlán 2 - Puebla 1.

-Sábado: Querétaro 4 - Puebla 1, Atlas (G) 1 - Tigres UANL 1, Monterrey 2 - Tijuana 0 y América 0 - Cruz Azul 0.

--Posiciones: Pachuca 38 puntos; Tigres UANL 33; Atlas (G) 27; América, Puebla, Guadalajara y Monterrey 26; Cruz Azul 25; A. San Luis y Necaxa 23; Pumas UNAM 22; Mazatlán 21; León 20; Toluca 18; Santos Laguna, Querétaro y Tijuana 17; Juárez 11.

Los cuatro primeros se clasifican automáticamente a los cuartos de final, y del quinto al decimosegundo jugarán un repechaje para clasificar a cuartos.

Con información de Télam