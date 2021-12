Sampdoria venció a Torino y avanzó a los octavos de final de la Copa Italia

Sampdoria se impuso como local 2 a 1 a Torino, donde actuó el argentino Cristian Ansaldi como titular, para avanzar de fase en uno de los dos encuentros que le pusieron fin hoy a los 16avos de final de la Copa Italia de fútbol, la segunda competencia de importancia en la península.

El cotejo se desarrolló en el estadio Luigi Ferraris, de la ciudad lígure de Génova, y los tantos de Sampdoria fueron marcados por el veterano atacante italiano Fabio Quagliarella, de tiro penal, a los 16 minutos del primer tiempo, y su compatriota Valerio Verre, a los 15 de la parte final.

El napolitano Rolando Mandragora, también desde los doce pasos, había igualado transitoriamente a los 9 de la segunda etapa para Torino, donde el rosarino Cristian Ansaldi jugó todo el encuentro.

Previamente, Lecce, equipo de la Serie B, venció como visitante a Spezia por 2 a 0, pasó de ronda y se convirtió en el único equipo del ascenso en seguir en la competencia.

Los otros resultados de los partidos de los 16avos de final de Copa Italia, fueron los siguientes:

Ayer: Fiorentina 2 - Benevento 1, Hellas Verona 3 - Empoli 4 y Cagliari 3 - Cittadella 1.

El martes: Udinese 4 - Crotone 0, Venezia 3 - Ternana 1 y Genoa 1 - Salernitana 0.

Ya estaban clasificados para los octavos de final por su posición en la tabla de la Serie A en la temporada anterior, son: Juventus, Sassuolo, Napoli, Atalanta, Roma, Lazio, Inter y Milan.

Los cruces de los octavos de final serán los siguientes:

Juventus vs. Sampdoria, Sassuolo vs. Cagliari, Napoli vs. Fiorentina, Atalanta vs. Venezia, Milan vs. Genoa, Lazio vs. Udinese, Roma vs. Lecce y Inter vs. Empoli.

Con información de Télam