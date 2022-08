El argentino Larrivey le da triunfo a Cosenza en la segunda del fútbol de Italia

El atacante argentino Joaquín Larrivey consiguió hoy el gol de la victoria de su equipo, Cosenza, como visitante del Benevento por 1-0, en encuentro válido por la fecha inaugural de la Serie B (segunda división) del fútbol de Italia.

El delantero entrerriano, de 37 años, decretó el triunfo para los dirigidos por el entrenador Davide Dionigi, a los 5m. de la segunda etapa.

El exjugador de Huracán, Colón de Santa Fe y Vélez Sarsfield está protagonizando su segunda temporada en el Cosenza, luego de haber convertido 8 tantos en 17 presentaciones en la campaña 2021-2022.

En tanto, el defensor rosarino Facundo Zabala (23 años) resultó titular en Venezia, que cayó 1-2 como local ante Genoa.

En uno de los adelantos registrados el sábado, Perugia, con los concursos del zaguero Marcos Curado (ex Arsenal) y del mediocampista Tiago Casasola (ex inferiores de Huracán), perdió con Palermo, por 2-0.

Mientras que Parma, con los desempeños del arquero Leandro Chichizola (ex River Plate), del zaguero Lautaro Valenti (ex Lanús), del volante Nahuel Estévez (ex Estudiantes de La Plata) y del enganche Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba), empató 2-2 con Bari, que tuvo en sus filas al mediapunta sanjuanino Rubén Botta (ex Tigre y San Lorenzo).

Otros marcadores: Ascoli 2-Ternana 1; Brescia 2-Sudtirol 0; Módena 0-Frosinone 1; SPAL 1-Reggina 3; Cittadella 4-Pisa 3; Como 1-Cagliari 1

Con información de Télam