"Me dieron confianza y trato de aprovecharlo", afirmó el goleador y figura del City Julián Álvarez

El delantero campeón del mundo Julián Álvarez, goleador y figura en el triunfo de Manchester City sobre Estrella Rioja, de Belgrado, en el inicio de la Liga de Campeones, agradeció hoy la "confianza" del entrenador Josep Guardiola y también se refirió a su nueva posición en el campo de juego.

"Me siento bien. Me dieron confianza con bastantes minutos, trato de aprovecharlo y doy lo mejor en el campo para ayudar al equipo. Si me dan la confianza, trato de devolverla", señaló Álvarez en diálogo con ESPN tras el 3-1 sobre Estrella Roja, por la fase de grupos de la Champions League.

"Tuve un cambio grande hace un año al venir de Argentina a Manchester, con otra liga, otro idioma, otra cultura, pero me ayudaron a adaptarme rápido en un año donde pudimos ganar todo y espero seguir por este camino", indicó el delantero del seleccionado argentino.

El ex River Plate jugó hoy en todo el frente de ataque, pero detrás de la línea del noruego Erling Haaland, en una función muy cercana al de "enganche".

La "Araña" habló al respecto: "En mi carrera jugué en distintas posiciones en el frente de ataque y me siento cómodo haciéndolo ahí. Le puedo aportar algunas cosas al equipo y mientras sigamos así, irá todo bien".

Julián Álvarez convirtió un doblete ante Estrella Roja que sirvió para revertir el resultado en el Etihad Stadium. El español Rodri, con su anotación, selló el 3-1.

Con información de Télam