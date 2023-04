Ritondo sobre la renuncia de Doman: "Hace tres semanas me dijo que no se sentía bien"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio e integrante de la Comisión Directiva del club Independiente, Cristian Ritondo, reveló hoy que el periodista Fabián Doman hacía "tres semanas" que se planteaba ya renunciar a su cargo como presidente del club.

"Hace tres semanas me planteó que no se sentía bien por las amenazas a los hijos. Pese al esfuerzo que hizo, hubo un desgaste grande que lo hizo tomar esta decisión, que no comparto porque quería que siguiera", señaló Ritondo en diálogo con Radio 10.

El diputado nacional y uno de los armadores del frente político que ganó las elecciones en el "Rojo" seis meses atrás, agregó que sigue confiando en la actual comisión directiva del club de Avellaneda.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Sigo creyendo en que esta comisión es lo mejor para el club", aseguró Ritondo, quien también respaldó al intendente de Lanús Néstor Grindetti, vicepresidente primero del "Rojo", quien puede asumir interinamente el cargo en las próximas horas.

"Nestór se ocupó todo lo que puede", indicó el legislador del PRO.

Ante la versión de un posible pedido de licencia por parte de Grindetti en el municipio de Lanús, Ritondo no dudó de su compromiso y remarcó que "nunca se corre de las responsabilidades".

En ese sentido, Ritondo aclaró que su aporte en el día a día del club es como hincha ya que no tiene cargo en la Comisión Directiva.

"No tengo interés en que el club sea amarillo (el color que identifica al partido político que representa), quiero que sea todo rojo y vuelva a ser el 'Rey de Copas'", concluyó Ritondo.

Con información de Télam