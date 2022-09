"Nacho" Fernández negó conflictos en Atlético Mineiro y una supuesta vuelta a River

El mediocampista Ignacio "Nacho" Fernández negó hoy conflictos con sus compañeros de Atlético Mineiro, de Brasil, y habló sobre los rumores por un supuesto regreso a River Plate, luego de la participación en el partido homenaje de su amigo Leonardo Ponzio, anoche en el Monumental.

"Es totalmente falso lo que salió de la prensa de Argentina, y obviamente se hicieron eco en Brasil. Me cuesta un poco explicar esto porque cómo voy a tener un problema con la comisión técnica si fui capitán el último juego y me permitieron poder viajar para despedir a un amigo", señaló Fernández a través de una conferencia de prensa, pedida por él.

El ex River descartó diferencias con el delantero Hulk, y aclaró que tiene "una gran relación" con la figura del Mineiro.

"Hace poco estuvimos almorzando en su casa. Él siempre recibe bien a los extranjeros. Salir a explicar estas cosas es un poco incómodo, pero creo que esto necesitaba una explicación para que se cierre acá porque no tenemos ningún problema", señaló Fernández.

Luego, se refirió a su futuro futbolístico, mientras trabaja para recuperar la titularidad: "Estoy muy contento acá, me siento muy a gusto. Lamentablemente este año no se nos están dando los resultados. Hay un muy buen grupo. A fin de año empezaremos a ver qué haremos cuando se me termine el contrato, pero todavía falta mucho".

El contrato de "Nacho" Fernández con Atlético Mineiro tiene vigencia hasta diciembre de 2023.

Con información de Télam