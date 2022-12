"Messi no quiso jugar para España y me salvó la vida", reconoció el DT Hugo Tocalli

Hugo Tocalli, exseleccionador sub-20 de Argentina y primer DT de Lionel Messi en la Selección, reconoció hoy que le "salvó la vida" al no elegir jugar para España.

"Yo no estaría en Argentina si Lionel hubiera jugado para España, creo que me tiraban a un pozo. Si nos robaban un jugador a mí y a José (Pekerman) nos moríamos. No quiso jugar para España y me salvó la vida", contó Tocalli entre risas en una nota con la radio "Futurock".

"La incertidumbre se creó cuando fuimos a jugar un Mundial Sub-17 y nos enteramos que España lo quería. Nosotros vimos videos en los que veíamos videos con su velocidad y le pedimos a Omar Souto (administrativo de AFA) que lo localice lo antes posible", recordó.

Tocalli fue importante en la llegada de Messi al seleccionado sub-20 y en su época le pidió a Julio Humberto Grondona que arme un amistoso oficial, con árbitro FIFA, para "asegurarlo".

Por otro lado, Tocalli, que es padre de Martín, entrenador de arqueros de la Selección campeona del mundo, y contó que anoche en Ezeiza la gente estaba "muy emocionada".

"Es una locura linda, una locura total pero de alegría. No pude verlo a Martín (Tocalli) todavía aunque cuando hablamos me dijo que no creían lo que era", explicó.

"Se ve un compañerismo tremendo, un enorme grupo de trabajo y el entrenador sacó al que debía sacar y poner al que debía poner. Por eso se llegó a donde se llegó. Se notó respeto del grupo al DT y viceversa", argumentó.

Tocalli, que no estuvo al frente de la Selección campeona sub-20 en Países Bajos 2005 porque ya era parte del cuerpo técnico de la mayor, destacó a Lionel Scaloni porque tuvo "mucho mérito en el logro".

Con información de Télam