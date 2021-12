"Hoy se fue la parte más grande de mi corazón", dijo Melina, hija de Hugo Maradona

Melina Maradona le dedicó una emotiva despedida a su padre, Hugo, fallecido hoy en Nápoles, Italia, a los 52 años de edad.

"Hoy me desperté y se había ido la parte más grande de mi corazón", escribió Melina en su cuenta personal de Instagram.

Y agregó: "Me quedé con las ganas de verte, reír con vos y decirte cuánto te amo. Me diste lo que más amo, a mis hermanos Thiago y Nicole, y los voy a cuidar como siempre me pediste".

"Te amo para siempre", cerró Melina, quien igual que sus hermanos vive en Miami, Estados Unidos.

Hugo, el hermano menor de Diego Maradona y también exjugador de fútbol (Argentinos Juniors, Napoli y Ascoli de Italia, Rapid Viena de Austria y Avispa Fukuoka de Japón, entre otros), falleció hoy a los 52 años de edad tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la zona de Flegrean, Monte de Procida, provincia de Nápoles.

Con información de Télam