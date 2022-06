"Argentina siempre es candidata en el Mundial", asegura Margalot, triple medallista olímpica

(Por Marcos González Cezer) Mercedes Margalot, triple medallista olímpica con el seleccionado argentino femenino del hockey sobre césped, aseguró que Las Leonas "siempre son candidatas" en el Mundial y pronosticó que el equipo de Fernando Ferrara "dará que hablar" en el torneo que comenzará el viernes en España y Países Bajos, donde buscará su tercer título tras los ganados en Perth 2002 y Rosario 2010.

"Argentina siempre es candidata, y más con lo demostrado ahora. Es imposible no creer que no son candidatas cuando ganaron la Pro League con tanta holgura. Las vi crecer en el aspecto físico y emocional en el último tiempo, con todos los partidos que disputaron en la Pro League, yendo de menor a mayor. Sin lugar a dudas es un equipo que va a dar que hablar" resaltó Margalot en declaraciones a Télam.

"La apuesta por Las Leonas, entendiendo cómo se fueron dando los partidos de la Pro League, es la mejor y mucho más pensando lo que fueron los últimos 8 partidos, que los jugaron en un lapso de 15 días. Genuinamente las vi jugar de menor a mayor y eso siempre es alentador", enfatizó la exjugadora.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este mes, el equipo dirigido por Ferrara ganó la Pro League (tercer torneo en importancia del hockey después de los Juegos Olímpicos y el Mundial), con 13 triunfos y 3 empates en 16 presentaciones.

Se consagró campeón invicto por primera vez en la historia, fue el más goleador con 43 tantos y la segunda valla menos vencida con 18 en contra. Además, Agustina Gorzelany resultó la goleadora del certamen con 12 conquistas.

"Las antesalas de los torneos importantes son una medida pero no necesariamente lo son a rajatabla. La manera en que llegan las chicas es de la mejor: campeonas de la Pro League y con la goleadora del torneo. Creo que la motivación es única", dijo Margalot.

El equipo albiceleste debutará en la Copa del Mundo -que se disputará del 1 al 17 de julio en las ciudades de Terrassa y Amstelveen- el 2 de julio ante Corea del Sur por el Grupo C, también integrado por el local España (3) y Canadá (7).

Las Leonas, segundas en el ranking mundial, se clasificaron al torneo ecuménico al ganar, el 29 de enero pasado, la Copa Panamericana con triunfo en la final ante el anfitrión Chile por 4-2, en la capital Santiago.

"Sin lugar a dudas son candidatas y para mí eso siempre es un punto alto. Algunos pueden decir que eso le ejerce más presión, pero para mí, a un equipo que tiene historia, que está acostumbrado a manejar la presión, es un punto alto y que tiene que jugar a su favor", expresó Margalot.

"Otro puntos altos son cómo se consolidaron defensivamente en el último tiempo. Es un equipo que defiende con sus once jugadoras y eso hace que puedan resolver situaciones de la mejor manera. También el envión anímico con el que llegan después de haber ganado la Pro League. Eso te da la pauta de dónde estás parado internacionalmente", analizó.

Margalot, de 46 años, conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y de bronce en los de Atenas 2004 y Beijing 2008.

Además, fue campeona del mundo en Perth (Australia) 2002; ganó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos (1999, 2003 y 2007) y obtuvo en 2001 y 2008 el Champions Trophy.

"Otra ventaja que tienen Las Leonas es que por sorteo, casualidad o causalidad, jugarán y disputarán el Mundial en Terrassa. No se va a tener que mover en la medida que gane, contrariamente a los que pasará a Países Bajos, que es otro de los grandes candidatos, que se va tener que ir de Amstelveen a España", explicó Margalot, odontóloga y actual conductora y relatora en la cadena televisiva ESPN.

"Tal vez el único sabor un poquito amargo es la fractura del pulgar de la mano derecha de Victoria Sauze, que es uno de los estandartes de esta selección. Eso le sucedió en el último partido contra India por la Pro League. La buena noticia es que tiene 15 días por delante para el Mundial y estoy segura de que se va a recuperar, no sé si de la mejor manera pero va a jugar por lo menos menos incómoda", expresó.

En otro tramo del diálogo con Télam, Margalot se refirió a los puntos bajos del equipo argentino: "En realidad son los puntos que todos los equipos terminan de definir en las últimas semanas. En algún momento podría haber sido el córner corto, pero creo que tuvieron mucha efectividad en los últimos partidos. También son jugadas fijas que uno no muestra en la previa".

"Me animo a decir que lo único que me dejó preocupada es la definición por shoot out o penales australianos, donde Las Leonas en los últimos tres partidos que tuvieron, terminaron perdiendo. Son jugadas fijas que se pulen más cerquita del Mundial", agregó.

El equipo argentino, campeón mundial en Perth 2002 y Rosario 2010, logró, además, tres preseas de plata en el torneo ecuménico: Mandelieu (Francia) 1974; Berlín (Alemania) 1976 y Dublín (Irlanda) 1994, y tres medallas de bronce: Madrid (España) 1978 y 2006 y La Haya (Países Bajos) 2014.

Argentina obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio la medalla de plata, al igual que en Sidney 2000 y Londres 2012, y, además, logró las preseas de bronce en los de Atenas 2004 y Beijing 2008.

Con información de Télam